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Pesquisa Atlas: Renan Filho tem 50,1% e JHC, 49,7% na disputa pelo governo de Alagoas

Escrito por Victória Ribeiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Atlas divulgada neste domingo, 4, dia do primeiro turno das eleições, mostra o senador Renan Filho (MDB) na liderança da disputa pelo governo de Alagoas, com 50,1% dos votos válidos. O ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, que é do PSDB, aparece em segundo lugar, com 49,7%, enquanto os demais candidatos, somados, têm 0,2%.

Com esse porcentual, Renan Filho aparece em uma faixa que permitiria a vitória no primeiro turno. O resultado, porém, está sujeito à margem de erro da pesquisa.

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Nos votos válidos, são desconsiderados os votos brancos e nulos e os eleitores que não indicam um candidato. É esse o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado da eleição.

O primeiro turno ocorre neste domingo, 4 de outubro. Para vencer a disputa já nesta etapa, um candidato precisa obter mais de 50% dos votos válidos. Caso isso não ocorra, os dois mais votados disputam o segundo turno em 25 de outubro.

A Atlas ouviu 1.027 eleitores de Alagoas entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro. As entrevistas foram realizadas online, por meio da metodologia de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os protocolos AL-06372/2026 e BR-04306/2026.

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ELEIÇÕES 2026/AL/PESQUISA/ATLAS
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