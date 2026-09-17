Pesquisa Atlas no PR: Moro tem 49,1% no 1º turno; Requião Filho, 28,2%; Sandro Alex, 18,6%

Sergio Moro (PL) tem 49,1% das intenções de voto no primeiro turno para o governo do Paraná, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 17. Requião Filho (PDT) aparece com 28,2% e Sandro Alex (PSD), com 18,6%.

Luiz França (Missão) registra 0,9%. Tayná Miessa (UP) e Adriano Funileiro (PCO) têm 0,1% cada, enquanto Samuel de Mattos (PSTU) e Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza) não pontuaram. Brancos e nulos somam 0,2% e 2,9% não souberam responder.

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Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Moro e Sandro Alex, o candidato do PL registra 50,4% das intenções de voto, ante 35,5% do candidato do PSD. Brancos, nulos e os que não sabem somam 14%.

Contra Requião Filho, Moro tem 57% e o candidato do PDT, 37,1%. Outros 5,8% afirmam que votariam em branco ou nulo ou não sabem em quem votar.

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Em um confronto entre Sandro Alex e Requião Filho, o candidato do PSD aparece com 49,1% e o pedetista, com 30,6%. Brancos, nulos e os que não sabem somam 20,2%.

Presidente

Na disputa pela Presidência da República no primeiro turno entre os eleitores do Paraná, Flávio Bolsonaro (PL) tem 53,7% das intenções de voto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, registra 34%.

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Augusto Cury (Avante) aparece com 4,1%, Ronaldo Caiado (PSD), com 2,2%, Romeu Zema (Novo), com 1,8%, e Renan Santos (Missão), com 1,7%.

Rui Costa Pimenta (PCO) tem 0,3%, enquanto Clariana Barão (DC) e Samara Martins (UP) registram 0,1% cada. Wilson Grassi (Democrata), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram. Brancos e nulos somam 0,4% e 1,8% não souberam responder.

Segundo turno

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Em um eventual segundo turno entre Flávio e Lula, o candidato do PL registra 57,5% das intenções de voto, ante 38,8% do petista. Brancos, nulos e os que não sabem somam 3,7%.

Contra Romeu Zema, Lula tem 38,5% e o candidato do Novo, 50,6%. Outros 10,9% votariam em branco ou nulo ou não sabem em quem votar.

Em um confronto com Ronaldo Caiado, Lula registra 36,8% e o candidato do PSD, 49,8%. Brancos, nulos e os que não sabem somam 13,4%.

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Contra Augusto Cury, Lula tem 37,3% e o candidato do Avante, 45,7%. Outros 17% afirmam que votariam em branco ou nulo ou não sabem em quem votar.

No cenário entre Lula e Renan Santos, o petista registra 38,4% e o candidato do Missão, 35,7%. A diferença de 2,7 pontos porcentuais deixa os dois tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais. Brancos, nulos e os que não sabem somam 25,9%.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 1.794 eleitores do Paraná entre os dias 11 e 16 de setembro, por meio da metodologia de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números PR-02671/2026, para a disputa estadual, e BR-09264/2026, para a Presidência.