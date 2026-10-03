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Pesquisa Atlas: Na Bahia, Jerônimo tem 51,5% dos votos válidos no 1º turno e, ACM Neto, 47,4%

Escrito por Bianca Gomes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), tem 51,5% dos votos válidos no primeiro turno da eleição para o Estado, enquanto o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) registra 47,4%. Os dados são da pesquisa Atlas/A Tarde divulgada neste sábado, 3.

Na sequência, com menos de 1% dos votos, estão tão Ariel Capistrano (DC) e Ronaldo Mansur (PSOL), ambos com 0,4% dos votos válidos, e Maria Bona, do PCO, com 0,3%. Aroldo Félix, da UP, não pontuou na pesquisa.

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- Jerônimo Rodrigues (PT): 51,5%

- ACM Neto (União): 47,4%

- Ariel Capistrano (DC): 0,4%

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- Ronaldo Mansur (PSOL): 0,4%

- Maria Bona (PCO): 0,3%

- Aroldo Félix (UP): 0,0%

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Nos votos totais, que incluem portanto votos brancos e nulos, o petista conquista 51% da preferência do eleitorado e, ACM Neto, 47%. Os demais mantiveram o mesmo patamar. Votos brancos e nulos somam 0,9%, enquanto 0,2% não souberam responder em quem irão votar.

Na simulação do segundo turno, Jerônimo tem 52,1% dos votos válidos contra 47,9% de ACM Neto, o que configura empate técnico dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Cenário para o Senado

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A Atlas também realizou pesquisa para o Senado pela Bahia. Veja os resultados já em votos válidos, considerando o consolidado de primeiro e segundo votos:

- Rui Costa (PT): 27,3%

- Jaques Wagner (PT): 24,6%

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- Angelo Coronel (Republicanos): 21,9%

- João Roma (PL): 21,2%

- Professora Delliana (PSOL): 4,1%

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- Outros: 0,8%

Cenário para presidente

Na eleição para presidente da República, a Atlas aponta vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL). Confira os números em votos válidos:

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- Lula (PT): 60,5%

- Flávio Bolsonaro (PL): 29,8%

- Ronaldo Caiado (PSD): 4%

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- Augusto Cury: 3,1%

- Renan Santos (Missão): 1,9%

- Outros: 0,7%

A pesquisa, com 2.199 respondentes, foi realizada entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro por meio de recrutamento digital. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-05671/2026 e tem nível de confiança de 95%.

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ELEIÇÕES 2026/BA/PESQUISA/ATLAS/A TARDE
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