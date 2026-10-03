Pesquisa Atlas: Na Bahia, Jerônimo tem 51,5% dos votos válidos no 1º turno e, ACM Neto, 47,4%
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), tem 51,5% dos votos válidos no primeiro turno da eleição para o Estado, enquanto o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) registra 47,4%. Os dados são da pesquisa Atlas/A Tarde divulgada neste sábado, 3.
Na sequência, com menos de 1% dos votos, estão tão Ariel Capistrano (DC) e Ronaldo Mansur (PSOL), ambos com 0,4% dos votos válidos, e Maria Bona, do PCO, com 0,3%. Aroldo Félix, da UP, não pontuou na pesquisa.
- Jerônimo Rodrigues (PT): 51,5%
- ACM Neto (União): 47,4%
- Ariel Capistrano (DC): 0,4%
- Ronaldo Mansur (PSOL): 0,4%
- Maria Bona (PCO): 0,3%
- Aroldo Félix (UP): 0,0%
Nos votos totais, que incluem portanto votos brancos e nulos, o petista conquista 51% da preferência do eleitorado e, ACM Neto, 47%. Os demais mantiveram o mesmo patamar. Votos brancos e nulos somam 0,9%, enquanto 0,2% não souberam responder em quem irão votar.
Na simulação do segundo turno, Jerônimo tem 52,1% dos votos válidos contra 47,9% de ACM Neto, o que configura empate técnico dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.
Cenário para o Senado
A Atlas também realizou pesquisa para o Senado pela Bahia. Veja os resultados já em votos válidos, considerando o consolidado de primeiro e segundo votos:
- Rui Costa (PT): 27,3%
- Jaques Wagner (PT): 24,6%
- Angelo Coronel (Republicanos): 21,9%
- João Roma (PL): 21,2%
- Professora Delliana (PSOL): 4,1%
- Outros: 0,8%
Cenário para presidente
Na eleição para presidente da República, a Atlas aponta vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL). Confira os números em votos válidos:
- Lula (PT): 60,5%
- Flávio Bolsonaro (PL): 29,8%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Augusto Cury: 3,1%
- Renan Santos (Missão): 1,9%
- Outros: 0,7%
A pesquisa, com 2.199 respondentes, foi realizada entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro por meio de recrutamento digital. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-05671/2026 e tem nível de confiança de 95%.