Pesquisa Atlas: Lula é desaprovado por 53,8% dos brasileiros e aprovado por 43,7%

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 10, mostra que 53,8% dos brasileiros desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De outro lado, são 43,7% os que aprovam. Outros 2,5% não sabem ou não responderam.

No levantamento anterior, a desaprovação do governo era de 52,9%, enquanto a aprovação era de 45,4%.

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O instituto Atlas também mediu a avaliação que o brasileiro faz do governo Lula. Os que consideram a gestão ruim ou péssima são 50,8%. De outro lado, 38,3% o veem como ótimo ou bom. Os que consideram o governo Lula regular são hoje 10,8%.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 5 mil pessoas por recrutamento digital aleatório (pela internet). A margem de erro é de um ponto porcentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-01452/2026.