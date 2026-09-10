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POLÍTICA

Pesquisa Atlas: JHC tem 49,3% das intenções de voto contra 46,4% de Renan Filho em Alagoas

Escrito por Lucas Allabi (via Agência Estado)
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Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 10, mostra que JHC (PSD) tem 49,3% das intenções de voto na disputa do governo de Alagoas contra Renan Filho (MDB), com 46,4%. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos para mais ou menos, deixando os candidatos em empate técnico.

Confira as intenções para todos os candidatos:

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. JHC (PSDB): 49,3%

. Renan Filho (MDB): 46,4%

. Márcio Jambo (Democrata): 1,2%

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. Lenilda Luna (UP): 0,2%

. Voto branco/nulo: 1,3%

. Não sei: 1,5%

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Em um eventual segundo turno, as pontuações de JHC e Renan Filho quase não sofrem alteração. O primeiro aparece com 49,9% e o segundo com 46,7%.

Eleição para presidente

A pesquisa também perguntou aos alagoanos em quem eles irão votar na disputa à presidência. Veja os resultados:

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. Lula (PT): 47,7%

. Flávio Bolsonaro (PL): 37,0%

. Augusto Cury (Avante): 7,1%

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. Renan Santos (Missão): 3,4%

. Ronaldo Caiado (PSD): 2,3%

. Zema (Novo): 0,3%

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. Samara (UP): 0,1%

. Clariana Barão (DC): 0,0%

. Hertz Dias (PSTU): 0,0%

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. Voto branco/nulo: 1,3%

. Não sei: 0,6%

Em um eventual segundo turno para a Presidência, Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro com 50,6% contra 40%. No cenário contra o escritor Augusto Cury, Lula também lidera, por 46,5% a 36,3%.

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A vantagem de Lula aumenta nos demais cenários testados. Contra Ronaldo Caiado, o petista tem 50,6% contra 30,6%. Diante de Zema, Lula marca 51,7% contra 30,6%. Já no cenário contra Renan Santos, Lula aparece com 50,3% contra 25,6%.

A AtlasIntel realizou 1.200 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais em Alagoas, entre os dias 4 e 9 de setembro de 2026. O levantamento foi realizado por meio de questionário estruturado na internet, com amostra pós-estratificada de acordo com as características do eleitorado alagoano. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo AL-00447/2026, e possui nível de confiança de 95%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/AL/GOVERNO/PESQUISA ATLASINTEL
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