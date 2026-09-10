Pesquisa Atlas: Fábio Mitidieri tem 41,3% contra 34,2% de Valmir do Francisquinho em Sergipe

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 10, mostra que o atual governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), tem 41,3% das intenções de voto na disputa pelo estado contra Valmir de Francisquinho (Republicanos) com 34,2%. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos para mais ou menos.

Confira as intenções de voto para todos os candidatos:

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. Fábio (PSD): 41,3%

. Valmir de Francisquinho (Republicanos): 34,2%

. Ricardo Marques (PL): 14,4%

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. Dr. Helton (PSOL): 5,2%

. Taty Cristina de Jesus (DC): 1,3%

. Emanuel Cacho (PSDB): 0,5%

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. Voto branco/nulo: 2,4%

. Não sei: 0,8%

A pesquisa também avaliou um cenário sem Valmir na disputa:

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. Fábio (PSD): 44,6%

. Ricardo Marques (PL): 25,1%

. Dr. Helton (PSOL): 6,7%

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. Taty Cristina de Jesus (DC): 4,2%

. Emanuel Cacho (PSDB): 1,2%

. Voto branco/nulo: 15,7%

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. Não sei: 2,5%

Em um eventual segundo turno, Fábio Mitidieri venceria Ricardo Marques por 49,2% a 29,8%. Contra Valmir de Francisquinho, Fábio também aparece à frente, com 47,6% contra 40,5%. Já em uma disputa entre Ricardo Marques e Valmir de Francisquinho, Valmir venceria por 44,9% a 26,8%.

Avaliação de governo

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A pesquisa também perguntou aos sergipanos como eles avaliam os atuais governos do estado e da República.

O presidente Lula (PT) tem 53% de aprovação em Sergipe, contra 43% que desaprovam e 4% que não sabem. O governador Fábio Mitidieri aparece com 48% de aprovação e 41% de desaprovação, enquanto a avaliação do prefeito da cidade registra 53% de aprovação, ante 36% de desaprovação.

Na avaliação do desempenho, Lula tem 49% de avaliações como ótimo ou bom, 10% como regular e 40% como ruim ou péssimo. O governador registra 40% de avaliações como ótimo ou bom, 28% como regular e 32% como ruim ou péssimo. Já os prefeitos das cidades têm 40% de avaliações como ótimo ou bom, 37% como regulare e 23% como ruim ou péssimo.

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A AtlasIntel realizou 1.260 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais em Sergipe, entre os dias 4 e 9 de setembro de 2026. O levantamento foi realizado por meio de questionário estruturado na internet, com amostra pós-estratificada de acordo com as características do eleitorado sergipano. A pesquisa foi registrada no TSE sob os protocolos SE-03800/2026 e BR-08229/2026, e possui nível de confiança de 95%.