Pesquisa Atlas em João Pessoa: Lucena tem 55,8% e Queiroga, 44,2% dos votos válidos

Escrito por Levy Teles (via Agência Estado)

Pesquisa AtlasIntel em João Pessoa divulgada neste sábado, 26, mostra vantagem confortável para o prefeito Cícero Lucena (PP), que tem 55,8% dos votos válidos. Ele enfrenta o ex-ministro da Saúde do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga (PL), que aparece com 44,2%.

A AtlasIntel entrevistou 1.200 eleitores entre os dias 20 e 25 de outubro. O levantamento tem a margem de erro de três pontos porcentuais para cima e para baixo e conta com 95% de confiabilidade. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PB-00421/2024.

O cálculo dos votos válidos exclui os indecisos e os entrevistados que responderam que votarão em branco ou anularão o voto.

Nos votos totais, o levantamento mostra uma redução da disparidade entre os candidatos. No dia 22 de setembro, Lucena tinha 53,4% das intenções de voto ante 37% de Queiroga. 4% dos entrevistados disseram que não sabiam ou votariam branco ou nulo.

Na atual pesquisa, o prefeito caiu 5,6 pontos porcentuais e foi para 53,4%. Queiroga, por sua vez, subiu 5,3 pontos porcentuais e foi para 42,3%. Nesse levantamento, 4,3% disseram que não sabiam, votariam branco ou não sabiam.

A Atlas mediu a avaliação de Lucena. 45% dos entrevistados disseram que ele faz um ótimo ou bom desempenho na prefeitura, 31% afirmam que ele faz uma ruim ou péssima gestão e 24% concluíram que ele é regular.