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Pesquisa Atlas: Elmano de Freitas tem 48,5% e Ciro Gomes soma 48% no Ceará

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Atlas divulgada nesta segunda-feira, 21, aponta que o governador Elmano de Freitas (PT) e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) estão tecnicamente empatados nos dois turnos da disputa eleitoral no Ceará. O petista, porém, está numericamente à frente nos dois cenários.

De acordo com o levantamento, Elmano registra 48,5% das intenções de voto no primeiro turno, contra 48% de Ciro Gomes. Completam a lista; Delegado Huggo (Missão), com 1,3%, e Zé Batista (PSTU), que soma 0,2%. Os votos brancos e nulos são 1,7%. Os que não sabem são 0,1%. No levantamento anterior, Ciro Gomes tinha 48,4%, contra 45,8% de Elmano de Freitas.

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O instituto também mediu um eventual segundo turno entre Elmano e Ciro. Neste caso, o governador teria 49,7% hoje, contra 49,4% do tucano. Brancos e nulos seriam 0,9%. No levantamento anterior, Ciro tinha 50% e Elmano registrava 46,1%.

A pesquisa Altas/Focus ouviu 1.815 eleitores no Ceará, por meio de recrutamento digital aleatório (pela internet) entre os dias 15 e 20 de setembro. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob os protocolos CE-02298/2026 e BR-05493/2026.

Disputa acirrada ao Senado

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A pesquisa Atlas também mostra uma disputa acirrada pelas duas vagas ao Senado. Considerando o consolidado dos dois votos aos quais o eleitor terá direito, Cid Gomes (PSB) está hoje numericamente à frente, com 26,9%. Ele está tecnicamente empatado com Luizianne (Rede), que registra 24,8%. Ela, por sua vez, está empatada tecnicamente com Capitão Wagner (União Brasil), que soma 22,4%. Já Alcides Fernandes (PL) registra 17,9%. Guilherme Theophilo (Novo), com 0,9% e outros nomes, somados, chegam a 0,6%.

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ELEIÇÕES 2026/CE/GOVERNO/PESQUISA/ATLAS
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