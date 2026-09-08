Pesquisa Atlas: Cleitinho lidera disputa pelo governo de Minas Gerais com 41%; Patrus tem 30%

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais com 41% das intenções de voto, segundo pesquisa AtlasIntel realizada entre 30 de agosto e 4 de setembro. Patrus Ananias (PT) aparece em segundo lugar, com 30%, seguido por Alexandre Kalil (PDT), com 9,2%.

Na sequência aparecem Gabriel (MDB), com 4,7%, Ben Mendes (Missão), com 4,1%, Flávio Roscoe (PL) e Mateus Simões (PSD), ambos com 4%. Outros candidatos somam 0,5%, enquanto 0,4% afirmam que votarão branco ou nulo e 2,2% não sabem. Considerando apenas os votos válidos, Cleitinho tem 42,1%, ante 30,8% de Patrus e 9,5% de Kalil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nas simulações de segundo turno para o governo estadual, Cleitinho vence os três adversários contra os quais é testado. Contra Patrus, o senador registra 53,4%, ante 39,3% do petista, enquanto 7,2% votariam branco, nulo ou não sabem. Diante de Kalil, Cleitinho tem 53,3%, contra 35,5%, e, contra Gabriel, marca 55,3%, ante 21,9%.

Patrus, por sua vez, aparece à frente nos outros dois cenários testados. O petista tem 43,4% contra 30,8% de Mateus Simões e 44,3% diante de 28,2% de Flávio Roscoe.

A pesquisa também mostra um cenário majoritariamente favorável à mudança na administração estadual. Questionados sobre as próximas eleições, 78,9% dos entrevistados afirmaram preferir um candidato que faça uma gestão diferente da atual. Outros 17% disseram preferir alguém que dê continuidade à atual administração, e 4,1% não souberam responder.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A gestão de Romeu Zema (Novo), que renunciou em março para disputar a Presidência, é desaprovada por 57,6% dos entrevistados e aprovada por 35,7%, enquanto 6,8% não sabem. Na avaliação do desempenho do ex-governador, 46,7% o consideram ruim ou péssimo, 27,1% regular e 26,2% ótimo ou bom.

O levantamento também mediu a aprovação do governador Mateus Simões. Segundo a AtlasIntel, 53% desaprovam seu desempenho, 23% aprovam e 25% não sabem. Na avaliação da gestão, 36,8% a consideram ruim ou péssima, 53,1% regular e 10,1% ótima ou boa.

A AtlasIntel ouviu 1.804 eleitores de Minas Gerais entre 30 de agosto e 4 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob os protocolos MG-01579/2026 e BR-05852/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula lidera disputa presidencial em Minas

Na corrida pela Presidência entre os eleitores mineiros, Luiz Inácio Lula da Silva aparece na liderança, com 44,3% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) ocupa a segunda colocação, com 35,4%, seguido por Augusto Cury (Avante), com 8,9%, e Renan Santos (Missão), com 6,2%.

Romeu Zema (Novo) registra 1,9%, Ronaldo Caiado (PSD), 1,4%, Samara (UP), 0,6%, e Edmilson Costa (PCB), 0,1%. Votos brancos ou nulos representam 0,7%, e 0,4% não sabem. Considerando apenas os votos válidos, Lula tem 44,8%, Flávio, 35,8%, Cury, 9%, e Renan, 6,3%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula também aparece à frente nas quatro simulações de segundo turno apresentadas pelo instituto. Contra Flávio Bolsonaro, o petista registra 48,7%, ante 42,1% do candidato do PL, uma diferença de 6,6 pontos porcentuais. Brancos, nulos e aqueles que não sabem somam 9,1%.

A disputa mais próxima entre os cenários testados ocorre contra Zema: Lula tem 47,6% e o candidato do Novo, 46,4%, diferença de 1,2 ponto porcentual. Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais, os dois estão tecnicamente empatados. Contra Caiado, Lula registra 48,4%, ante 41,5%, e, diante de Renan Santos, tem 48,6%, contra 30,5%.

Governo Lula tem 52% de desaprovação em Minas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os entrevistados, 52% desaprovam o desempenho de Lula na Presidência, enquanto 46% aprovam e 2% não sabem. Na avaliação do governo federal, 47,9% classificam a gestão como ruim ou péssima, 39,1% como ótima ou boa e 13% como regular.

A pesquisa também perguntou aos entrevistados se Brasil e Minas Gerais estão seguindo um bom ou mau caminho. Para 52%, o País está no mau caminho, enquanto 46% avaliam que segue um bom caminho e 2% não sabem. Em relação a Minas, 56% consideram que o Estado está no mau caminho, 35% dizem que está no bom caminho e 8% não sabem.

Na avaliação da imagem dos líderes políticos, Cleitinho registra 55% de imagem positiva e 36% negativa. Lula tem 44% de avaliação positiva e 55% negativa, enquanto Flávio Bolsonaro registra 41% de imagem positiva e 58% negativa. Zema tem 38% de imagem positiva e 55% negativa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No levantamento de rejeição, no qual os entrevistados responderam em quais dos políticos listados não votariam de jeito nenhum, Aécio Neves (PSDB) aparece com 54,2%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 48,8%, Lula, com 48,6%, e Jair Bolsonaro (PL), com 47,2%. Na sequência estão Nikolas Ferreira (PL), com 46,8%, Renan Santos, com 42,1%, e Zema, com 41,3%.

Educação, saúde e criminalidade lideram lista de problemas

A qualidade da educação é apontada por 35,1% dos entrevistados como um dos maiores problemas que afetam Minas Gerais. Acesso à saúde aparece com 33,3%, seguido por criminalidade, com 31,3%, e infraestrutura, que inclui estradas, rodovias e aeroportos, com 30%. Os entrevistados podiam selecionar até três alternativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A situação financeira do Estado é mencionada por 26,4%, carga tributária e impostos altos por 24%, corrupção por 17,8%, violência contra a mulher por 11,9% e inflação e preços em alta por 11,1%.