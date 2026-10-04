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Pesquisa Atlas: Celina tem 45,3% dos votos válidos no DF; Grass, 34% e Paula Belmonte, 11,7%

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Atlas divulgada neste domingo, 4, dia do primeiro turno das eleições, mostra a atual governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP) na liderança da disputa pelo governo, com 45,3% dos votos válidos. Leandro Grass (PT) aparece em segundo lugar, com 34%, enquanto Paula Belmonte (PSDB) tem 11,7%.

Na sequência, Cappelli (PSB) tem 5,4% e Kiko Caputo (Novo), 2,1%. Outros somam 1,5%. Confira os números:

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- Celina Leão (PP): 45,3%

- Leandro Grass (PT): 34%

- Paula Belmonte (PSDB): 11,7%

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- Cappelli (PSB): 5,4%

- Kiko Caputo (Novo): 2,1%

A diferença entre Leão e Grass é de 11,3 pontos porcentuais. Nos votos válidos, são desconsiderados os votos brancos e nulos e os eleitores que não indicam um candidato. É esse o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado da eleição.

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O primeiro turno ocorre neste domingo, 4 de outubro. Para vencer a disputa já nesta etapa, um candidato precisa obter mais de 50% dos votos válidos. Caso isso não ocorra, os dois mais votados disputam o segundo turno em 25 de outubro.

Segundo turno

A Atlas também simulou uma eventual disputa de segundo turno entre Celina Leão e Leandro Grass. Leão aparece à frente, com 56,9% das intenções de voto, enquanto Grass tem 43,1%.

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A Atlas ouviu 1.211 eleitores do Distrito Federal entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro. As entrevistas foram realizadas online, por meio da metodologia de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os protocolos DF-04297/2026 e BR-05661/2026.

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ELEIÇÕES 2026/DF/PESQUISA/ATLAS
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