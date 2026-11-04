Pedro Lupion: Tereza Cristina e Rogério Marinho não vão se enfrentar na disputa pelo Senado

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (Republicanos-PR), afirmou que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e o senador Rogério Marinho (PL-RN), não vão se enfrentar na disputa pela Presidência do Senado. "A disputa no Senado só vai acontecer em fevereiro. Até lá, tem chão pela frente e novos senadores só assumem em fevereiro. Não se preocupem que não haverá disputa na direita, Tereza Cristina e Rogério Marinho não vão se enfrentar", afirmou Lupion em vídeo divulgado nas redes sociais.

Na terça-feira, a senadora, que é também vice-presidente da bancada do agro na Casa, reafirmou que manterá a candidatura pelo comando do Senado e quer ser a primeiro mulher presidente da Casa. Já Marinho, líder da oposição no Senado, afirmou que não concorrerá contra a senadora e que há um acordo entre eles para evitar essa disputa. O PL deve anunciar nesta quarta-feira, 4, a candidatura de Marinho à Presidência do Senado.

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Lupion afirmou no vídeo que os movimentos que ocorrem no momento visam buscar uma "grande composição". "O que está havendo é a possibilidade de buscar o nome mais adequado para ter votos tanto da direita quanto do centrão para conseguir fazer o número necessário para fazer frente a Davi Alcolumbre que é muito forte e tem toda estrutura no Senado, onde está como presidente há bastante tempo", ponderou Lupion. O líder da bancada agropecuária citou ainda que a direita precisa se organizar para este pleito. "Não se preocupem que Tereza não vai enfrentar Rogério e Rogério não vai enfrentar Tereza", concluiu no vídeo.

De acordo com Lupion, a bancada ainda não discute qual candidato apoiará tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, mas acompanha as articulações feitas pela senadora Tereza Cristina. A FPA vê a maioria dos senadores que integram a bancada mais tendente a uma eventual candidatura à Presidência do Senado da senadora Tereza Cristina (PP-MS) ou do senador Rogério Marinho (PL-RN) do que o apoio à reeleição do senador Davi Alcolumbre (União-AP).