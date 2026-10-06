Pedro Lupion: 'O campo não aguenta mais esse governo e vamos eleger Flávio Bolsonaro'

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (Republicanos-PR), criticou novamente a política agrícola e econômica do governo Lula. "Se há alguém de joelho nesse País é o produtor rural, mas obviamente que não é para o tal presidente. Nós estamos de joelho devido ao tamanho do problema financeiro que o País nos colocou, que a economia brasileira se encontra e o resultado está aí", disse Lupion, após encontro da bancada com o candidato à Presidência senador Flávio Bolsonaro (PL), na noite desta terça-feira, 6. "O campo não aguenta mais esse governo e vamos eleger Flávio Bolsonaro."

Na ocasião, a FPA confirmou apoio da frente à candidatura do senador. "Isso se dá por um motivo muito claro e que está demonstrado em todas as questões econômicas do País. Não somente o produtor rural, mas o setor produtivo está completamente impedido de investir no País com os problemas macroeconômicos que temos, com R$ 11 trilhões de dívida pública, números do déficit primário absurdos, juros muito altos, o que limita qualquer capacidade de investimento", criticou Lupion ao justificar o apoio da bancada ao candidato.

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Em contrapartida, Flávio Bolsonaro assumiu compromisso com pautas do setor, como seguro rural, infraestrutura, crédito rural, aumento da produção de fertilizantes.

Lupion afirmou ainda que a realidade do setor é "muito preocupante" dado o crescente endividamento dos produtores rurais. "Todas as negociações que fizemos com o atual governo sobre o PL 5122/2023 da renegociação das dívidas foram afastados, ou seja, foram arquivados por uma medida provisória que não atendeu sequer 12% dos produtores. As 144 emendas que apresentamos ao relator e ao presidente da comissão foram rejeitadas", acrescentou Lupion.

Líder da bancada agropecuária citou ainda a inexistência do seguro rural e o encarecimento do crédito rural devido aos juros elevados. "Estamos falando de um juro real para o produtor de mais de 20% e isso impede qualquer tipo de produção. Quando impede a produção, impede a geração de emprego, impede o crescimento econômico e não adianta nada a gente exportar para o mundo inteiro e ter uma cadeia produtiva tão forte e tão grande se a gente não consegue colocar o mínimo de qualidade de vida também para o produtor", afirmou.

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Lupion destacou ainda que a bancada apresentou aumento exponencial nas eleições. "18 deputados e deputadas da bancada foram eleitos senadores para a próxima legislatura. Devemos chegar ao número de 330 deputados federais e passar o número de 47 senadores", detalhou.