Pedimos prorrogação para 17 cidades, não mais de 5 mil; decisão de Zanin é absurda

O influenciador digital Pablo Marçal criticou neste domingo, 25, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin de prorrogar por duas horas o período de votação. Segundo ele, a decisão é "absurda" e cria uma narrativa para o PT para explicar uma eventual derrota.

"É uma vergonha absurda. O PT trouxe essa narrativa absurda para querer contemplar alguma fábula para não provar que perderam no voto", declarou a jornalistas, ao chegar ao local onde o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) acompanhará a apuração.

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O influenciador afirmou que não há motivo para contestação judicial, mas que mancha o processo eleitoral. Ele ainda minimizou o pedido da campanha de Flávio para adiar a votação. Segundo ele, a solicitação envolvia 17 cidades, não todas as cidades do Brasil.

Marçal disse esperar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não reconheça uma eventual derrota.

Ele disse ainda ter conversado com Flávio sobre cargos em um eventual governo, mas que não há nada acertado: "Já tive essa conversa com Flávio, mas não estou preocupado com isso".