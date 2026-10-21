Pedimos à Globo que haja checagem em tempo real do debate, diz Edinho Silva

O presidente do PT e coordenador da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Edinho Silva, disse que a campanha petista pediu à TV Globo que haja uma checagem ao vivo durante o debate organizado pela emissora com os candidatos à Presidência na sexta-feira, 23.

Segundo o petista, essa mudança no debate seria necessária porque Flávio Bolsonaro "mente muito durante o debate".

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"Que a Rede Globo cheque como faz as grandes emissoras de televisão no mundo quando se tem debate, que cheque o que é verdade e mentira, porque ele mente muito, portanto, o debate não pode ser um instrumento de desinformação", declarou a jornalistas, logo antes de evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira.

"O debate tem de ser um instrumento de formação de opinião do eleitor. Então, o correto é que haja uma checagem de cada resposta dos dois candidatos, para saber quem está falando a verdade e quem está mentindo para o eleitor num momento tão decisivo que nós estaremos a 48 horas das urnas da votação", completou.

O debate da Globo está marcado para sexta-feira, às 21h20. Será o segundo e último confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro nesta disputa presidencial.