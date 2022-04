PDT refaz convite a Datena para ser candidato a vice-presidente na chapa de Ciro

Da Redação

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, convidou novamente o apresentador Datena nesta quinta-feira, 10, para ser vice-candidato de Ciro Gomes na disputa à Presidência da República.

Ao Estadão, Lupi disse que reiterou o convite feito meses atrás - não respondido por Datena. Segundo o presidente do PDT, o apresentador do programa Brasil Urgente irá dar uma resposta na próxima semana.

Em setembro do ano passado, o apresentador foi convidado para se filiar ao PDT pelo próprio Lupi. Foi oferecida a Datena a possibilidade de disputar o governo de São Paulo, o Senado pelo mesmo Estado ou ser candidato à vice na chapa de Ciro Gomes, pré-candidato da sigla. No mês seguinte, Datena e Ciro jantaram em São Paulo.

Ao longo deste ano, o apresentador deu sinais claros de que deseja participar das eleições em 2022 e é ainda visto como um "curinga" para diversos grupos políticos.

Ele já cogitou disputar outros pleitos (como a Prefeitura da capital paulista no ano retrasado), mas não levou a ideia adiante. Ainda no ano passado, Datena primeiro se filiou ao PSL (hoje União Brasil), depois desistiu do projeto e se aproximou do governador João Doria (PSDB), com quem esteve no carnaval, em Campos do Jordão (SP), ao lado do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo.

Mais recentemente, debateu uma eventual aliança com o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, que deve representar o projeto bolsonarista na corrida paulista. Hoje, Datena é filiado ao PSD, e afirmou, em janeiro, durante participação no programa do apresentador Fausto Silva, que quer mesmo concorrer ao Senado.

A apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro disse, em fevereiro, que "vê potencial" na candidatura do apresentador.