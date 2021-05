Pazuello diz que fez 'tudo que estava ao alcance' no colapso de Manaus

Continua após publicidade

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello voltou a afirmar, durante seu depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, que fez "tudo que estava ao seu alcance" para lidar com o colapso do sistema de saúde da cidade de Manaus (AM), no ano passado, quando ainda chefiava o Ministério da Saúde.

"Eu sofri muito em Manaus", afirmou Pazuello, "Eu perdi parentes, eu perdi amigos em Manaus e seria um absurdo dizer que isso não me afetou e não me afeta", disse o ex-ministro afirmando que "dentro do limite" do que era possível ser feito, foram todas as ações necessárias para lidar com a crise do cidade, destacando que sua família estava em Manaus à época.

O Estado do Amazonas foi o primeiro a ver seu sistema de saúde entrar em colapso na pandemia do novo coronavírus, em abril. Além de não ter condições de receber e tratar todos os doentes pelo coronavírus, os hospitais do Estado precisaram ser equipados com contêineres frigoríficos para acondicionamento de corpos das vítimas.

O ex-ministro também afirmou que, na sua perspectiva, o País tinha políticas públicas de combate à pandemia.