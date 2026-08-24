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Paulo Skaf diz que Flávio Bolsonaro defende valores que Fiesp acredita

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, evitou declarar formalmente apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, mas afirmou nesta segunda-feira, 24, que o senador defende valores econômicos compartilhados pela entidade e, por isso, tem a sua "simpatia".

"A Fiesp não é partidária e não fulaniza A, B ou C. Mas esses princípios, para o bem do Brasil, nós defendemos, sim", declarou. "O candidato que defende esses princípios é o candidato da nossa simpatia, sem dúvida nenhuma."

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Skaf falou após a participação de Flávio na reunião quinzenal da diretoria da Fiesp, na capital paulista. Questionado se repetiria em 2026 o apoio que declarou a Jair Bolsonaro (PL) na eleição de 2022, o presidente da entidade não respondeu diretamente.

Em vez disso, enumerou valores como a defesa de uma economia liberal, um Estado menor, responsabilidade fiscal, juros mais baixos, aumento da competitividade e investimentos em inovação, tecnologia e inteligência artificial.

"Esses princípios, o candidato Flávio Bolsonaro defende, e isso tem a nossa simpatia. Eu não sou a favor de Estado pesado. Não sou a favor de um Estado que fique nas costas dos brasileiros e da sociedade brasileira", afirmou.

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