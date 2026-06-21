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Paulo Serra desiste de candidatura a governo de SP e anuncia pré-candidatura a deputado federal

Escrito por Levy Teles (via Agência Estado)
Publicado em 21.06.2026, 15:50:00 Editado em 21.06.2026, 15:58:52
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O ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) desistiu da candidatura para o governo de São Paulo para disputar o cargo de deputado federal nas eleições deste ano. Serra, que é o presidente estadual do PSDB, anunciou a decisão neste domingo, 21.

"Após um amplo processo de reflexão, de diálogo de e avaliação sobre o atual momento político e sobre a forma como posso contribuir de maneira mais efetiva com São Paulo e com o Brasil, tomei a decisão de não disputar o Governo do Estado nas eleições de 2026", disse, por meio de nota.

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Com os recuos do tucano e do deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP), São Paulo tem, até o momento, dois pré-candidatos na disputa pelo governo: Tarcísio de Freitas (Republicanos), que busca a reeleição, e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), que desafia o atual incumbente.

"Anuncio oficialmente minha pré-candidatura a deputado federal. Quero levar para o Congresso Nacional aquilo que aprendemos e colocamos em prática ao longo dos últimos anos: planejamento, responsabilidade fiscal, inovação, eficiência administrativa e, acima de tudo, compromisso com as pessoas", afirmou Serra.

Como mostrou o Estadão no começo do mês, o PSDB intensificou diálogos com outros partidos para viabilizar a pré-candidatura de Paulo Serra. O ex-prefeito disse que a viabilidade da pré-candidatura dependeria da formação de uma aliança partidária.

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Ao mesmo tempo, ele era visto por dirigentes partidários como um bom puxador de votos para a Câmara.

A situação para a candidatura de Serra ao Palácio dos Bandeirantes complicou após Solidariedade e PRD declararem apoio à reeleição de Tarcísio.

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