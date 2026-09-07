Paulinho da Força diz que não aguenta mais 'polarização' e declara voto em Augusto Cury

O presidente nacional do Solidariedade, deputado federal Paulinho da Força (SP), declarou voto no candidato Augusto Cury (Avante) para a Presidência da República. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 7, o parlamentar destacou que a federação PRD-Solidariedade declarou neutralidade na disputa pelo Palácio do Planalto, mas afirmou que sua posição pessoal será a favor do psiquiatra, por ser contra a polarização.

"Eu não aguento mais essa polarização, eu não iria votar no Lula de jeito nenhum e também não iria votar no Flávio (Bolsonaro). Na prática, eu estava até pensando em anular o voto. Mas apareceu alguém que pode representar o que eu penso, que é a gente sair dessa polarização, discutir um Brasil para valer, discutir os problemas do Brasil. E essa pessoa é o Augusto Cury", diz Paulinho no vídeo.

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Durante sabatina da Jovem Pan, nesta segunda-feira, Cury afirmou ter conversado com Paulinho da Força e com o ex-presidente Michel Temer (MDB) no domingo, 6, mas não detalhou o teor das conversas.

Em seu vídeo, o presidente do Solidariedade diz que combinou de fazer um evento com o candidato do Avante para declarar seu apoio a ele na disputa pelo Planalto: "Por isso, amanhã, às 17 horas, já combinei com o Augusto Cury, vou fazer um evento para declarar o meu apoio ao presidente Augusto Cury. Acho que ele pode representar o que o Brasil precisa, acabar com essa polarização e fazer com que o Brasil possa ser um país de todos, e não um país de um lado ou um país de outro".

Estreante nas urnas, Cury é o presidenciável da terceira via que mais tem crescido nas intenções de votos do 1º turno. Na última pesquisa Datafolha, divulgada em 4 de setembro, o psiquiatra e escritor saltou seis pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, para 8%.