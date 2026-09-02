Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Patrimônio de Aécio salta de R$ 1,9 milhão em 2022 para R$ 22,5 milhões em 2026

Escrito por Fabrícia Braga (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Candidato ao Senado por Minas Gerais, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de R$ 22,548 milhões nas eleições deste ano. O valor é quase 12 vezes maior que os R$ 1,943 milhão informados por ele em 2022. A declaração mais recente inclui uma série de bens e investimentos recebidos em herança de sua mãe, que morreu em 2023.

Entre os principais itens declarados em 2026 estão R$ 8,607 milhões referentes a imóveis em Santa Catarina e no Rio de Janeiro recebidos em herança; R$ 6,032 milhões em aplicações e investimentos também provenientes da herança; e um imóvel rural herdado, avaliado em R$ 3,618 milhões. Aécio ainda declarou R$ 1,722 milhão em peças recebidas em herança dos pais, além de R$ 829,4 mil em quotas de capital herdadas da mãe. O patrimônio inclui ainda R$ 542,3 mil em carros e moto, R$ 498 mil em renda fixa e um apartamento em Belo Horizonte avaliado em R$ 222 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em 2022, o patrimônio declarado pelo tucano era de R$ 1,943 milhão. Naquele ano, a relação de bens incluía um apartamento de R$ 220 mil, quotas de capital de R$ 680,8 mil, aplicações de R$ 365,3 mil, créditos a receber de R$ 304,9 mil, empréstimos de R$ 122 mil e um veículo avaliado em R$ 129,8 mil. Já em 2018, quando concorreu a deputado federal, Aécio havia declarado R$ 6,152 milhões em bens à Justiça Eleitoral.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/MG/AÉCIO NEVES/PATRIMÔNIO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV