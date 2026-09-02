Patrimônio de Aécio salta de R$ 1,9 milhão em 2022 para R$ 22,5 milhões em 2026

Candidato ao Senado por Minas Gerais, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de R$ 22,548 milhões nas eleições deste ano. O valor é quase 12 vezes maior que os R$ 1,943 milhão informados por ele em 2022. A declaração mais recente inclui uma série de bens e investimentos recebidos em herança de sua mãe, que morreu em 2023.

Entre os principais itens declarados em 2026 estão R$ 8,607 milhões referentes a imóveis em Santa Catarina e no Rio de Janeiro recebidos em herança; R$ 6,032 milhões em aplicações e investimentos também provenientes da herança; e um imóvel rural herdado, avaliado em R$ 3,618 milhões. Aécio ainda declarou R$ 1,722 milhão em peças recebidas em herança dos pais, além de R$ 829,4 mil em quotas de capital herdadas da mãe. O patrimônio inclui ainda R$ 542,3 mil em carros e moto, R$ 498 mil em renda fixa e um apartamento em Belo Horizonte avaliado em R$ 222 mil.

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Em 2022, o patrimônio declarado pelo tucano era de R$ 1,943 milhão. Naquele ano, a relação de bens incluía um apartamento de R$ 220 mil, quotas de capital de R$ 680,8 mil, aplicações de R$ 365,3 mil, créditos a receber de R$ 304,9 mil, empréstimos de R$ 122 mil e um veículo avaliado em R$ 129,8 mil. Já em 2018, quando concorreu a deputado federal, Aécio havia declarado R$ 6,152 milhões em bens à Justiça Eleitoral.