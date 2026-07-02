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'Pastor do cigarro': Quem é Márcio Poncio, empresário e líder religioso preso em operação no RJ

Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 11:12:00 Editado em 02.07.2026, 11:23:51
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Empresário e líder religioso, Márcio Poncio, de 52 anos - alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira, 2 - é conhecido como o "pastor do cigarro" e "patriarca da família Poncio". Magnata da indústria do tabaco, Poncio acumula milhares de seguidores e fiéis pela exposição como líder de uma família de influenciadores digitais no Rio de Janeiro e pela atuação como pastor evangélico na Igreja da Nuvem.

Nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Poncio encontrou o sucesso financeiro em um setor incomum para líderes religiosos: a indústria do tabaco. De auxiliar de produção, tornou-se proprietário de uma distribuidora e fábrica de cigarros. A atividade comercial rendeu o apelido público de "pastor do cigarro" ao líder da família Poncio.

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Pai da deputada estadual Sarah Poncio (Solidariedade-RJ) e do cantor Saulo Poncio, Márcio Poncio é casado com Simone Poncio, que está grávida aos 50 anos.

Atuou como líder religioso na Igreja Pentecostal Anabatista e, posteriormente, vinculou-se à chamada "Igreja da Nuvem". Nas redes sociais, onde acumula mais de 500 mil seguidores, compartilhar reflexões espirituais e ostenta o alto padrão de vida da família.

Exposição nas redes sociais

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A projeção nacional de Márcio Poncio está diretamente atrelada à vida hiper exposta dos filhos: Saulo e Sarah. As polêmicas familiares, términos, traições, gestações e a rotina de luxo na mansão da família na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, transformaram a rotina de Poncio em um reality show acompanhado pelos milhões de seguidores do clã carioca.

Em 2022, o patriarca da família Poncio tentou uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro. Obteve cerca de 33 mil votos e terminou como segundo suplente. Em julho de 2025, tentou novamente o Executivo ao lançar candidatura em uma eleição suplementar para a Prefeitura de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, mas foi derrotado nas urnas por Jonas Dico (Podemos).

Na manhã desta quinta-feira, 2, Poncio foi preso pela Polícia Federal em um apart-hotel na Barra da Tijuca, durante a 5ª fase da Operação Unha e Carne.

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A investigação apura um suposto esquema de vazamento de informações sigilosas em favor da facção Comando Vermelho.

A reportagem busca contato com a defesa dos alvos da investigação. O espaço está aberto.

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OPERAÇÃO UNHA E CARNE/5ª FASE/MÁRCIO PONCIO/PRISÃO
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