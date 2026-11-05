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Partidos que declararam apoio à reeleição de Motta representam 70% dos eleitos

Escrito por Giovanna Massaro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Partidos que já declararam apoio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara dos Deputados representam 70% dos eleitos para a casa para o próximo mandato. Somados, são 361 deputados federais eleitos por estes partidos e coligações.

A eleição para a presidência da casa acontecerá em fevereiro do ano que vem. Os mandatos são de dois anos neste cargo e Hugo Motta, do Republicanos, concorre à reeleição. Para ser eleito em primeiro turno, o candidato mais votado precisa de metade mais um do total de votos (maioria absoluta), com o quórum mínimo de 257 votantes.

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Até o momento, 15 partidos já declararam apoio a Motta: a federação PT-PCdoB-PV, PSB, PDT, MDB, União/PP, PSD, Republicanos, MDB, PSDB, Cidadania, Podemos, PRD e Solidariedade. Somados, eles representam o total de 361, maior que o quórum mínimo, eleitos ou reeleitos para ocupar a casa parlamentar a partir do ano que vem. Esse número representa 70,37% da Câmara dos Deputados, formada por 513 parlamentares.

Entre as siglas que lideram em quantidade de deputados federais eleitos estão: a coligação PT-PCdoB-PV, com 88 cadeiras; União/PP com 87; O PSD com 43 e Republicanos com 41. O Partido Liberal, que terá a maior bancada na câmara, com 121 cadeiras, não declarou apoio.

O apoio partidário ao candidato não significa que os deputados das siglas necessariamente votem em Motta.

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CÂMARA/PRESIDÊNCIA/MOTTA/REELEIÇÃO/APOIOS
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