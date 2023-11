Parlamentares brasileiros da oposição celebram vitória de Milei à presidência da Argentina

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)

Parlamentares brasileiros de partidos de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebraram em postagens nas redes sociais a vitória do libertário Javier Milei, eleito presidente da Argentina nas eleições deste domingo, 19. Milei derrotou o candidato peronista Sergio Massa, que tinha a simpatia do atual governo brasileiro.

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), celebrou a vitória de Milei em publicação no X, antigo Twitter, desejando que o exemplo argentino se replique nos demais países latino-americanos, incluindo o Brasil.

"Eu sou você amanhã!! Que o exemplo da Argentina se espraie por toda a América Latina. Viva a liberdade e a democracia", escreveu Marinho.

O senador Sergio Moro (União Brasil/PR) comparou a vitória de Milei à conquista de uma nova Copa do Mundo de Futebol. "Argentina ganhou duas copas do mundo seguidas. Sorte e sucesso agora para Milei", postou Moro em sua conta no X.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, felicitou Milei em uma postagem escrita em espanhol. "Parabéns Presidente eleito da Argentina @JMilei. Que Deus te ilumine, dê sabedoria e coragem para conduzir a Argentina pelo caminho da liberdade. A sua eleição representa um sopro de ar fresco para a democracia e a prosperidade que só o liberalismo pode oferecer", escreveu Eduardo, na tradução de sua postagem no X para o português.

Outros parlamentares brasileiros identificados com o bolsonarismo também se apressaram em celebrar o novo presidente argentino eleito. A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) equiparou a eleição de Milei a uma vitória da direita. "Derrota do Foro de São Paulo. Vitória para a direita. O Brasil tentou atrapalhar, mas dessa vez não conseguiu. Grande dia! Não será fácil com a oposição esquerdista que bem conhecemos por isso desejamos sorte, sabedoria e força a Milei", publicou Kicis, em uma rede social.

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) parabenizou tanto o povo argentino como Javier Milei. "A Argentina vive um novo período. Com o reconhecimento da derrota pelo candidato peronista, nossos vizinhos podem enxergar o nascer do sol da liberdade no horizonte. A derrota do Foro de São Paulo nesse importante parceiro comercial e estratégico mostra que a América Latina anseia por novos rumos. Apresentei requerimento para que a Câmara dos Deputados parabenize @JMilei, democraticamente eleito presidente da República Argentina", escreveu Zambelli, em uma rede social.