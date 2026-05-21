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Paraná Pesquisas: Tarcísio lidera 1º e 2º turnos em SP; Marina e Tebet têm dianteira ao Senado

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 11:49:00 Editado em 21.05.2026, 12:00:26
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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera os cenários de primeiro e segundo turno da disputa pelo governo paulista, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 21. No primeiro turno, Tarcísio aparece com 47,3% das intenções de voto, ante 33,5% do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).

No segundo pelotão, aparecem o presidente estadual do PSDB e ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, com 4,3%, e o deputado federal Kim Kataguiri (Missão), com 3,4%. Brancos, nulos e eleitores que não votariam em nenhum dos candidatos somam 6,5%; os que não sabem ou não opinaram são 5,1%.

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A pesquisa ouviu 1.640 eleitores em 82 municípios de São Paulo, entre os dias 18 e 20 de maio de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,5 pontos porcentuais, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02706/2026.

Tarcísio também lidera o cenário de segundo turno, com 52,7% das intenções de voto, ante 37,6% de Haddad. Brancos, nulos e eleitores que não votariam em nenhum dos dois somam 5,7%; os que não sabem ou não opinaram são 4,0%.

O instituto destaca a proximidade entre o cenário atual e o resultado do segundo turno de 2022, quando Tarcísio venceu Haddad por 49,3% a 39,9% dos votos totais.

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A pesquisa perguntou ainda aos entrevistados quem eles acreditam que vencerá a eleição deste ano. Para 54,9%, o atual governador deve se reeleger; outros 28,6% apostam na vitória do petista.

Avaliação do governo

Ao avaliar a gestão Tarcísio, 64,4% dos entrevistados dizem aprovar a administração do chefe do Executivo paulista, enquanto 31,5% desaprovam. Outros 4,1% não souberam ou não opinaram.

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O levantamento também mostra que 48,6% avaliam o governo como ótimo ou bom. Para 26,8%, a gestão é regular, enquanto 22,5% a classificam como ruim ou péssima.

Senado

As ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) lideram a disputa ao Senado por São Paulo, segundo a Paraná Pesquisas. Marina aparece com 36,6%, seguida por Tebet (34,3%) e pelo ex-secretário de Segurança Pública paulista Guilherme Derrite (PP), com 25,1%.

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Na sequência aparecem o deputado federal Ricardo Salles (Novo), com 18,7%, o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, com 13,6%, e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), com 11,3%. Brancos, nulos e eleitores que não votariam em nenhum dos nomes somam 12,1%, enquanto 7,1% não souberam ou não opinaram.

Em outro cenário testado com o ex-ministro do Empreendedorismo Márcio França, Marina Silva aparece na liderança, com 37,4%, seguida por França (27,1%), Derrite (25,8%), Salles (18,5%), Paulinho da Força (15,4%) e André do Prado (11,8%). Brancos, nulos e eleitores que não votariam em nenhum dos nomes somam 12,3%, enquanto 7,7% não souberam ou não opinaram.

Rejeição

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O ex-ministro da Fazenda segue como o nome mais rejeitado da disputa, com 44,9%. Na sequência aparecem Tarcísio, com 27,3%, Kim Kataguiri, com 16,5%, e Paulo Serra, com 15,1%. Os que não sabem ou não opinaram somam 9,8%, enquanto 6,2% dizem que poderiam votar em todos.

Haddad oscilou de 42,9% para 44,9% entre abril e maio. A rejeição ao petista é maior entre homens (53,9%, ante 36,9% entre mulheres), eleitores de 45 a 59 anos (47,0%), pessoas com ensino superior (48,2%) e frequentadores de celebrações religiosas (51,0%).

Tarcísio, por sua vez, registra maior rejeição entre mulheres (30,9%, ante 23,2% entre homens), eleitores de 60 anos ou mais (28,8%) e pessoas com ensino superior (30,2%). A rejeição ao atual governador, porém, se distribui de forma mais linear entre os grupos testados.

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Na disputa ao Senado, Marina Silva aparece à frente em rejeição, com 30,0%. Na sequência vêm Paulinho da Força (25,4%), Simone Tebet (21,0%), Guilherme Derrite (14,5%), Márcio França (14,2%), Ricardo Salles (13,9%) e André do Prado (11,8%). Os que não souberam ou não opinaram somam 15,7%, enquanto 8,7% dizem que poderiam votar em todos.

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