Paraná Pesquisas: Moro lidera disputa ao governo do PR e poderia vencer no 1º turno

O senador Sergio Moro (União-PR) lidera a disputa de 2026 pelo governo do Paraná, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 27.

Moro lidera em todos os cenários estimulados, ou seja, aqueles em que os entrevistados recebem uma lista de possíveis candidatos (veja os números abaixo). Na pesquisa espontânea, em que o entrevistado é quem aponta alguém em quem votaria, o senador tem 1,5%.

Nesse cenário, 72% declararam não saber ou não opinaram e 17,2% disseram que votariam em Ratinho Júnior (PSD). O atual governador foi reeleito em 2023 e é cotado como possível candidato à Presidência em 2026. Já 4,2% não votariam em ninguém, optariam por voto nulo ou em branco.

Veja os números da pesquisa estimulada:

Cenário 1

- Sergio Moro (União Brasil): 49%

- Rafael Greca (PSD): 26%

- Guto Silva (PP): 6,1%

- Enio Verri (PT): 5,2%

- Não sabe/ Não respondeu: 4,3%

- Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,4%

Cenário 2

- Sergio Moro (União Brasil): 47%

- Rafael Greca (PSD): 24,8%

- Alexandre Curi (PSD): 11,2%

- Enio Verri (PT): 4,8%

- Não sabe/ Não responde: 4,1%

- Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,1%

Cenário 3

- Sergio Moro (União Brasil): 50,5%

- Rafael Greca (PSD): 26%

- Enio Verri (PT): 5,6%

- Darci Piana (PSD) 3,8%

- Não sabe/ Não responde: 4,1%

- Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,9%

Cenário 4

- Sergio Moro (União Brasil): 54%

- Cida Borghetti (Progressistas): 26%

- Guto Silva (PP): 7,4%

- Enio Verri (PT) 5,9%

- Não sabe/ Não responde: 4,4%

- Nenhum/ Branco/ Nulo: 13,6%

Cenário 5

- Sergio Moro (União Brasil): 51,1%

- Cida Borghetti (Progressistas): 14,2%

- Alexandre Curi (PSD): 13,7%

- Enio Verri: 5,8%

- Não sabe/ Não responde: 4,2%

- Nenhum/ Branco/ Nulo: 11,1%

Cenário 6

- Sergio Moro (União Brasil): 55,8%

- Cida Borghetti (Progressistas): 15%

- Enio Verri (PT): 6,7%

- Darci Piana (PSD): 4%

- Não sabe/ Não responde: 4,2%

- Nenhum/ Branco/ Nulo: 11,1%

Procurado pelo Estadão, Sergio Moro disse ficar honrado e considerou os resultados da pesquisa um reconhecimento de seu trabalho como juiz, ministro e senador.

"Também reflete a percepção do eleitorado que em 2026 precisaremos de um governador forte para proteger o Paraná dos descalabros da eventual continuidade do PT no comando do país e a escalada da criminalidade", afirmou.

Ele ressaltou, no entanto, que está focado em seu mandato no Senado. "Apenas adiante decidirei se vou ou não ao governo", disse.

O levantamento ouviu 1.652 paranaenses em 64 municípios, entre os dias 22 e 25 de fevereiro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.