Para Tarcísio, operação da PF contra empresários foi 'desarrazoada'

Matheus de Souza e Davi Medeiros (via Agência Estado)

O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, minimizou nesta quarta-feira, 24, os mandados de busca e apreensão realizados contra oito empresários bolsonaristas acusados de enviar no WhatsApp mensagens defendendo golpe caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja eleito. Para ele, a operação foi "desarrazoada".

Houve casos de gente envolvida "só porque deu um joinha alguém falou um negócio", afirmou, durante sabatina promovida Estadão em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Para o ex-ministro, as conversas não constituem risco nenhum. O ex-ministro classificou as falas como "arroubos" e "bobagens". "Será que não foi uma extrapolação?", questionou.

"Não vejo que uma conversa num grupo de WhatsApp entre amigos tenha qualquer condão de promover um golpe de Estado. Quem vai dar um golpe? Meia dúzia de empresários? Isso não faz o menor sentido", disse.

O candidato também declarou não ver risco para a democracia, mesmo com os constantes ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra as urnas e o sistema eleitoral brasileiro. "Não tem risco nenhum para a democracia. A nossa democracia é vibrante", disse, declarando que respeitará o resultado das eleições.