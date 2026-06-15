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Para Tarcísio de Freitas, governo Lula 'não vai deixar saudade'

Escrito por Eduardo Laguna, Daniel Tozzi, Francisco Carlos de Assis e Gabriela Jucá (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 10:21:00 Editado em 15.06.2026, 10:28:57
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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta segunda-feira, 15, que o governo Lula "não vai deixar saudade". Ao ser questionado, em fórum promovido pela revista Veja, sobre o legado deixado pelo governo atual, Tarcísio respondeu que a administração Lula foi marcada por perder oportunidades.

"Não vai deixar saudade. Eu acho que deixamos o bonde passar, e deixamos de aproveitar uma grande oportunidade. A oportunidade está passando embaixo dos nossos olhos", comentou o governador.

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Segundo Tarcísio, o País está deixando um grande potencial "escorregar pelas mãos". Nesse sentido, citou oportunidades em áreas como energia de biomassa e biocombustíveis em meio ao choque do petróleo.

"Nós temos tudo que o mundo quer. O mundo precisa de um parceiro confiável para biocombustível. Opa, nós estamos aqui de braço levantado. Precisa de parceiro confiável para segurança alimentar. Opa, nós estamos aqui com o braço levantado. Nós somos parceiros confiáveis para aquilo que o mundo precisa", afirmou o governador de São Paulo. "Essas oportunidades estão passando, e estamos assistindo. Estamos deixando de pensar no Brasil do século XXI, porque não resolvemos os impasses do século XX", acrescentou Tarcísio.

Ele cobrou uma "virada de chave" para que o País possa dar um salto. "Ser grande é uma questão de atitude. Se quisermos ser grandes, vamos ser grandes, depende de nós", concluiu.

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