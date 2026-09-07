Para quem tentar interferir nas eleições, digo que não vai dar certo, afirma Flávio

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou que eventuais tentativas de interferência no processo eleitoral não terão efeito e disse que seguirá na disputa "de peito aberto". A declaração foi dada durante o ato de campanha de 7 de Setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo.

"Vão tentar uma terceira facada - não apenas em mim, mas também em meus aliados", disse Flávio, ao mencionar riscos à sua segurança e alegar perseguição política.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No discurso, Flávio comparou sua imagem à do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje inelegível e em prisão domiciliar. "Sei que vocês estão olhando para cá e enxergando outra pessoa parecida comigo: Jair Messias Bolsonaro". Disse ainda que a camisa que vestia era uma homenagem ao pai.

O candidato relembrou o atentado sofrido por Jair Bolsonaro em Juiz de Fora (MG), há oito anos. Flávio citou que, no ano seguinte, esteve com o então candidato na Santa Casa do município, enquanto apoiadores se mobilizavam nas ruas.

Flávio também afirmou que houve uma "segunda facada" com as condenações relacionadas ao 8 de janeiro, que classificou como "farsa". Ele disse que encara como missão a responsabilidade transmitida por Bolsonaro ao filho primogênito e declarou que faz campanha com colete à prova de balas.