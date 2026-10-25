Para que o TSE se um ministro do STF pode mudar as regras do jogo? Questiona Sóstenes

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), acusou o Supremo Tribunal Federal (STF) de interferência indevida no processo eleitoral, após a decisão do ministro Cristiano Zanin de determinar a prorrogação da votação para as 19h deste domingo, 25, em todo o Brasil.

"Quando eu falo que precisamos de uma Reforma do Poder Judiciário URGENTE! Mais do que nunca hoje fica provado, a gravidade e insegurança jurídica que o País vive!", escreveu Sóstenes, na rede social X.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ele acrescentou: "Uma decisão monocrática que poderá levar o caos total ao País! Pra que o TSE se monocraticamente um único Ministro do STF pode mudar as regras do jogo com o os times em campo?"