Para prefeitos da região, é preciso respeitar o resultado das urnas

Eleição do último domingo deu vitória para o ex-presidente Lula

As eleições presidenciais realizadas neste domingo deram como resultado final a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com uma votação apertada em relação ao seu rival, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). A expectativa agora é saber como vai se comportar o novo governo. Prefeitos da região esperam que os municípios sejam atendidos com programas, projetos e recursos nas mais diferentes áreas.



O prefeito de Ivaiporã e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Luiz Carlos Gil (PSD) disse, na manhã desta segunda-feira que é preciso respeitar o resultado apresentado nas urnas. “Até o nosso governador, Ratinho Júnior, se manifestou nas redes sociais. Somos uma democracia e isso tem que ser preservado”, disse.

O prefeito destaca, ainda, que espera que os programas e convênios firmados com o governo federal sejam respeitados e mantidos, de forma a dar continuidade ao atendimento das demandas dos estados e municípios. “A população tem que ser atendida, independente das escolhas políticas”, afirmou.

Gil também lembra que já governou com o PT no poder durante quatro anos e, agora, governou com o grupo de Bolsonaro no poder, por dois anos. “Tivemos uma relação mais fácil para convênios nesses dois anos”, compara.

O presidente da Amuvi destaca que o discurso em favor do diálogo e da pacificação foram importantes, referindo-se à primeira fala oficial de Lula após o resultado das urnas. “Desejamos boa sorte ao novo governo. E que nossa gente seja atendida com a continuidade dos convênios e obras”, finalizou.

Outro prefeito da Amuvi que também se posicionou foi o de Godoy Moreira, Primis de Oliveira (PSD). Para ele, o convívio pacífico com quem tem outra ideologia é preciso ser mantido e ampliado. E Primis fala por experiência. Godoy Moreira tem um longo histórico de força petista. “O PT já ganhou aqui na outra eleição. É muito forte aqui”, resumiu.

O presidente Lula venceu em apenas quatro das 26 cidades do Vale do Ivaí e o melhor desempenho do petista foi justamente em Godoy Moreira, onde recebeu 60,4% dos votos válidos (1.251), contra 819 votos (39,567%) dados ao presidente Bolsonaro, apoiado pelo prefeito Primis.

Ele lembra que muitos agricultores familiares do Assentamento 8 de Abril, embora estejam em território do município de Jardim Alegre, tem relações mais próximas a Godoy Moreira, justamente por conta da distância e da ligação facilitada pelas estradas. “Eles fizeram nessa eleição uns 100 votos a mais que na passada”, diz. “Eu fiquei até numa situação difícil aqui porque eu apoio Bolsonaro. Se eu forçasse para mudar uns 100 votos não faria a diferença e, de repente, até poderia perder outros por conta disso. O importante é que o convívio seja sempre respeitoso e vale o que está nas urnas”, afirmou.

PREFEITOS DA AMEPAR FIZERAM SUA PARTE, DIZ SÉRGIO ONOFRE

O prefeito de Arapongas e presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), Sérgio Onofre, disse nesta segunda-feira (31) que os prefeitos estão com a consciência tranquila em relação ao resultado da eleição presidencial. “Nós fizemos a nossa parte, encabeçando uma ampla mobilização em toda a região, e isso deu resultado. Porém, se a nível nacional a maioria da população resolveu pela mudança, isso é da democracia e precisamos respeitar”, afirma Sérgio Onofre.

Ele cita Arapongas como exemplo do resultado da mobilização nesta reta final da campanha. No primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro obteve 70,35% dos votos. No segundo, esse percentual subiu para 76,07%. “Em alguns municípios, o resultado foi mais apertado, mas no geral o presidente Bolsonaro foi bem votado na região da Amepar”, acrescentou Sérgio Onofre.

No último dia 20, a convite de Sérgio Onofre, mais de 500 pessoas, entre elas o governador Ratinho Jr., deputados estaduais e federais e prefeitos de quase 100 municípios paranaenses, se reuniram em Arapongas para declarar apoio à reeleição de Bolsonaro.

RATINHO JUNIOR TAMBÉM SE MANIFESTOU

O governador Ratinho Jr (PSD), reeleito no primeiro turno, se manifestou ainda na noite de domingo, no Twitter, sobre a eleição de Lula. “Hoje o povo brasileiro se manifestou. Agora é hora de continuar trabalhando, juntos por um Brasil unido e em paz. Pra frente, Paraná. Pra frente, Brasil”, postou ele.

Ratinho Jr trabalhou pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Durante a campanha eleitoral, ele pediu engajamento de prefeitos pró-Bolsonaro e neste domingo foi votar com a camisa da seleção brasileira.

BETO PRETO ACREDITA NO DIÁLOGO EM FAVOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS

O atual secretário de Estado da Saúde no Paraná e deputado federal eleito nessas eleições, o médico Beto Preto (PSD), também se manifestou nesta segunda-feira sobre a força do diálogo como forma de assegurar políticas públicas e ações governamentais que contemplem as demandas populares.

Beto Preto foi o quarto deputado federal mais bem votado no Paraná, com mais de 200 mil votos, sendo eleito pelo partido do governador Ratinho Júnior (PSD), que apoiou e fez campanha pela reeleição de Bolsonaro. Beto Preto, no entanto, foi prefeito de Apucarana, eleito na primeira vez pelo PT. Ao ser perguntado quanto ao histórico político, de relações com o PT, se isso o colocaria como um mediador entre as demandas do Paraná e o futuro governo federal, com Lula presidente, Beto Preto apenas reitera a linha favorável ao diálogo.

“Passado o processo eleitoral, as forças políticas e administrativas do País e do Estado vão governar com o espírito republicano. Naturalmente, o diálogo vai acontecer pensando nas políticas públicas e nos projetos de crescimento e desenvolvimento. Na condição de deputado federal eleito, vamos trabalhar na construção e na consolidação de uma relação positiva para o Paraná”, afirmou.

