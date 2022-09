Para Michelle Bolsonaro, mulher é 'ajudadora' do esposo

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a mulher é a "ajudadora" do esposo. Ela também afirmou que por ser "espiritual" e Jair Bolsonaro, "técnico", eles se completam. As declarações foram dadas na quarta-feira, 14, durante agenda de campanha do presidente e candidato à reeleição, em Natal (RN). Trecho da fala foi publicado pelo portal UOL.

continua após publicidade .

"Aqui tem um homem talvez um pouco mais técnico, mas aqui tem uma mulher espiritual. Então, eu acho que se completa, né? Tem que ser assim, minhas amadas. A mulher é ajudadora do esposo, não é isso? É a gente que aguenta, né? Mas graças a Deus, Deus tem falado muito ao coração do meu marido", disse.

Conquistar o voto das mulheres é essencial para Bolsonaro, por isso, Michelle se tornou uma das estrelas da campanha. Conforme mostrou o Estadão, na convenção do PL, a primeira-dama chegou a inflar leis de proteção ao público feminino aprovadas durante a gestão do marido.

continua após publicidade .

Desde o início da campanha, Michelle coleciona uma série de frases e declarações polêmicas. Em agosto, afirmou que o Palácio do Planalto era consagrado a demônios antes da posse de Bolsonaro. No mesmo mês, associou religiões de matrizes afro-brasileiras, como a umbanda e o candomblé, às "trevas".