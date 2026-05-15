Para Flávio Bolsonaro, conversas com Vorcaro não vão impactar pré-candidatura à Presidência

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta sexta-feira, 15, em entrevista para a CNN Brasil, que a divulgação das conversas dele com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, não vai impactar a pré-candidatura dele à Presidência da República. Flávio disse ainda que, por ter o sangue do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele irá "até o fim" na disputa pelo Palácio do Planalto.

"Eu sabia que isso, por mais que pudesse ser usado contra mim, não vai, no fim das contas, impactar na minha pré-candidatura. É fácil de explicar e de entender, mas há um conjunto de pessoas, que parece estar a serviço do governo, torcendo para que o Lula seja reeleito presidente", declarou o senador, referindo-se ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

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Flávio disse ainda que não teme novos vazamentos feitos pela imprensa. Segundo ele, não serão divulgadas ações irregulares na relação dele com Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, que faz uma homenagem a Jair Bolsonaro. "Podem vazar novas conversas, um videozinho mostrando o estúdio para ele", disse.

O senador voltou a afirmar também que foram poucas às vezes que ele havia se encontrado com Vorcaro. Até antes das revelações feitas nesta quarta-feira, 13, pelo The Intercept, Flávio negava ter tido qualquer tipo de contato com o banqueiro, preso desde novembro.

Pedido de dinheiro a Vorcaro

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No áudio divulgado pelo Intercept, datado de 8 de setembro, Flávio pede dinheiro a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse.

Segundo o Intercept, o valor negociado seria o de R$ 134 milhões, com R$ 61 milhões sendo destinados para a produtora do longa. O senador estaria então solicitando o pagamento do restante da cifra.

"Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está um momento muito decisivo do filme e, como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado", diz o senador na conversa revelada.

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Ao pedir dinheiro para Vorcaro, Flávio diz que havia risco de calote sobre o ator principal que interpreta Bolsonaro, Jim Caviezel, e o diretor da obra, Cyrus Nowrasteh.

Flávio ainda diz a Vorcaro que sabe que o banqueiro "está passando por um momento dificílimo aí também, com essa confusão toda", em referência à crise vivida pelo Master antes da liquidação pelo Banco Central (BC), em novembro do ano passado.

Em outras mensagens obtidas pelo Intercept, Flávio ainda escreve ainda a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs", disse.