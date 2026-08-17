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Para Caiado, Itamaraty passou a ser um braço ideológico do governo

Escrito por Mariana Ribas, Daniel Tozzi e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PSD à Presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou nesta segunda-feira, 17, que o Itamaraty passou a ser um braço ideológico do governo. A fala foi feita durante a 27ª Conferência Anual Santander, em São Paulo.

"O Itamaraty não é política de governo, o governante é transitório, o Estado é permanente", disse Caiado.

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Ele ressaltou que "não pode ser do humor do presidente, colocar em risco essa convivência que nós ganhamos".

O candidato afirmou, ainda, que os novos mercados estão sendo abertos pelos empresários, e não pelo Itamaraty. "Foram empresários daqui do Brasil que contrataram escritórios lá nos Estados Unidos para defender a empresa deles, para não entrar na lista do tarifaço", reforçou Caiado.

O ex-governador afirmou, ainda, que o tarifaço interessa ao atual governo, para manter discurso de soberania. "Por que o governo quer tarifaço? Porque ele quer esse discurso", disse. "Então, você está provocando uma situação para falar pela soberania do Brasil", disse, e continuou em seguida: "o senhor soberania do Brasil está na mão do PCC, do Comando Vermelho, essa é a verdade", concluiu.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO/ITAMARATY/CRÍTICAS
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