Para Bolsonaro, se Lula voltar à Presidência, 'vai ser pra nunca mais sair'

Giordanna Neves e Matheus de Souza (via Agência Estado)

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), afirmou na manhã desta segunda-feira, 13, que se o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato ao Planalto, vencer as eleições, voltará ao poder "para nunca mais sair". "Temor que eu tenho não é por mim, é continuar a política que ele fazia. Se Lula continuar a política que ele fazia no passado, vai ser pior agora, no meu entendimento. Ele está crente que não cometeu crime nenhum. No meu entender, se voltar, vai ser para nunca mais sair", disse durante entrevista à Rádio CBN-Recife

Bolsonaro voltou a defender "eleições limpas, transparentes e auditáveis", colocando em dúvida a lisura das urnas eletrônicas. "Tem uma grande interrogação na apuração dessa forma eletrônica que tem sido feito no TSE Tribunal Superior Eleitoral nos últimos anos", afirmou.

O presidente defendeu a apuração simultânea na qual os dados sejam transferidos dos computadores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para os computadores das Forças Armadas. "Se alguém tentar engravidar um computador com o bilhete premiado, não vai conseguir", explicou, usando como exemplo o modelo de apuração usado na loteria.

Bolsonaro disse ainda que o voto impresso, adotado no Paraguai, é "exemplo para nós".

O chefe do Executivo voltou a repetir, sem provas concretas, que hackers interferiram nas eleições de 2018 e que "tudo leva a crer" que ele teria vencido no primeiro turno. "Tivemos eleições em 2020, vamos ter em 2022, sem saber o que aconteceu em 2018. Se houve ou não fraude nas eleições, se eu teria ganho ou não no primeiro turno. Agora estamos preocupados com isso", afirmou.