TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Para 70%, governo Lula e Congresso têm relação de confronto, aponta pesquisa

Escrito por Raisa Toledo (via Agência Estado)
Publicado em 18.05.2026, 11:44:00 Editado em 18.05.2026, 11:52:48
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A maioria dos brasileiros avalia que a relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Congresso Nacional é marcada mais por confronto do que por colaboração. É o que mostra pesquisa Datafolha divulgada neste domingo, 17, segundo a qual 70% dos entrevistados enxergam embates entre o Palácio do Planalto e o Legislativo.

Outros 20% afirmam perceber uma relação mais colaborativa entre os Poderes. Já 2% disseram não identificar nem confronto nem cooperação, enquanto 8% não souberam responder.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Dentro da parcela que acredita que há mais confronto do que colaboração, 89% dizem que isso é negativo para o Brasil e 10% consideram positivo. Dentre os que enxergam a relação como colaborativa, 58% dizem que a parceria entre governo e Congresso é positiva, e 38% a veem como negativa para o País.

O levantamento foi realizado após uma sequência de derrotas políticas do governo no Congresso durante o terceiro mandato do presidente Lula. Entre os episódios mais recentes está a rejeição histórica, pelo Senado, da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), em abril.

No mesmo mês, deputados e senadores derrubaram o veto integral de Lula ao projeto da dosimetria. Antes disso, em 2025, o governo enfrentou resistência do Congresso em propostas relacionadas ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Na ocasião, parlamentares barraram mudanças nas alíquotas do tributo propostas por decreto presidencial e uma medida provisória que previa aumento do imposto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento também pediu que os entrevistados avaliassem o Poder Legislativo: 37% consideraram o desempenho de deputados federais e senadores ruim ou péssimo e 15% avaliaram como bom ou ótimo por. A maior fatia, 43%, acredita que o Congresso é regular.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em entrevistas presenciais realizadas nos dias 12 e 13 de maio. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00290/2026.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Congresso Datafolha Lula PESQUISA RELAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV