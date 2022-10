Papa pede a Nossa Senhora Aparecida 'que livre o povo brasileiro do ódio'

(via Agência Estado)

O Papa Francisco pediu à Nossa Senhora que livre os brasileiros do ódio e da violência nesta quarta-feira, 26. Porém, mão fez nenhuma menção ao processo eleitoral no País. Na audiência geral na Praça São Pedro, o pontífice também falou sobre a beatificação da menina Benigna Cardoso da Silva, que ocorreu na segunda-feira, dia 24, e pediu aplausos para a nova beata.

"Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência", rogou, conforme o Vatican News, portal oficial de notícias do Vaticano.

O Papa descreveu Benigna como "uma jovem mártir que, seguindo a Palavra de Deus, manteve pura a sua vida, defendendo a sua dignidade". E completou: "que seu exemplo nos ajude a ser generosos discípulos de Cristo. A vida do mundo depende do nosso testemunho coerente e alegre do Evangelho".

Debate eleitoral

Conforme mostrou o Estadão, a disputa entre o petista Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro (PL) arrastou a Igreja Católica para o centro do debate eleitoral no segundo turno. Enquanto pediam "discernimento" e "respeito" aos fiéis, líderes religiosos viraram alvo de ataques na segunda fase do pleito deste ano.

Na metade de outubro, Francisco declarou estar "assustado" com um "mundo cada vez mais violento" e pediu unidade "diante das dificuldades".