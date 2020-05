Pandemia chega ao País 'no pior governo da nossa história', diz Manuela D'Avila

Durante transmissão ao vivo organizada pelas centrais sindicais em razão do Dia do Trabalho, a ex-deputada federal e candidata à vice-presidência na chapa de Fernando Haddad (PT) em 2018, Manuela D'Avila (PCdoB), afirmou que a pandemia da covid-19 chega ao País durante o "pior governo de nossa história."

Manuela afirmou, em sua mensagem na transmissão, que o Brasil enfrenta uma "luta dupla", contra a pandemia e contra o presidente. "Temos que sistematicamente denunciar e apurar o conjunto de crimes de Jair Bolsonaro", disse, sem se referir a episódios específicos.

A ex-deputada disse ainda que é necessário retirar o presidente do poder. "Sabemos que o Brasil precisa se livrar de Jair Bolsonaro para poder voltar a se desenvolver", afirmou. No vídeo, Manuela também defendeu a testagem em massa da população, especialmente de trabalhadores do setor da saúde.

A transmissão deve ter ainda as participações de Haddad, dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e do líder da minoria no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP).