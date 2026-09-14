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Paes tem 35% e Ruas 25% no RJ, mostra pesquisa Real Time Big Data

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato ao governo do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) lidera a disputa estadual com 35% das intenções de voto, ante 25% de Douglas Ruas (PL), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 14. Em relação ao levantamento de 2 de setembro, Paes permaneceu com 35%, enquanto Ruas passou de 21% para 25%, reduzindo a diferença entre os dois de 14 para 10 pontos porcentuais. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Anthony Garotinho (Republicanos) aparece com 7%, seguido por William Siri (PSOL), com 5%, Coronel Busnello (Missão), com 4%, e André Marinho (Novo), com 3%. Cyro Garcia (PSTU) e Juliete (UP) têm 1% cada. Luan Monteiro (PCO) não pontua. Brancos e nulos somam 9%, e 10% não sabem ou não responderam.

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Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Paes tem 23% e Ruas, 16%. Garotinho registra 3%, outros nomes somam 3%, brancos e nulos são 12% e 43% não sabem ou não responderam.

Em um cenário sem Garotinho, Paes aparece com 36%, ante 27% de Ruas. William Siri, Coronel Busnello e André Marinho têm 5% cada; Cyro Garcia e Juliete registram 1% cada. Brancos e nulos somam 9% e 11% não sabem ou não responderam.

Em eventual segundo turno entre Paes e Ruas, o candidato do PSD tem 42%, contra 33% do adversário. Brancos e nulos representam 11%, enquanto 14% não sabem ou não responderam. Contra Garotinho, Paes marca 45%, ante 24% do candidato do Republicanos; 13% votariam em branco ou nulo e 18% não sabem ou não responderam.

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Garotinho apresenta a maior rejeição entre os candidatos ao governo fluminense, com 62%. Paes é rejeitado por 43%, seguido por Cyro Garcia, com 28%, William Siri, com 27%, e Ruas, com 26%. Juliete Pantoja tem 23%, Luan Monteiro, 20%, André Marinho, 18%, e Coronel Busnello, 17%. Como a pergunta permite mais de uma resposta, os porcentuais não somam 100%.

O governo de Ricardo Couto é aprovado por 48% dos entrevistados e desaprovado por 43%; 9% não sabem ou não responderam. Na avaliação qualitativa, 25% consideram a gestão ótima ou boa, 41% regular e 32% ruim ou péssima.

Presidência

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Na disputa presidencial estimulada entre os eleitores do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro (PL) lidera com 40% das intenções de voto, ante 33% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Augusto Cury (Avante) tem 8%, Renan Santos (Missão), 6%, e Pablo Marçal (PRTB), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), 2% cada. Outros candidatos somam 1%, brancos e nulos são 3% e 3% não sabem ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, Lula e Flávio aparecem empatados numericamente, com 29% cada. Cury e Renan têm 3% cada, Caiado registra 1%, outros nomes somam 3%, brancos e nulos são 8% e 24% não sabem ou não responderam.

Em eventual segundo turno, Flávio tem 47%, ante 41% de Lula. Brancos e nulos somam 6%, e 6% não sabem ou não responderam.

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Lula lidera a rejeição presidencial no Estado, com 52%, seguido por Flávio, com 48%. Marçal tem 37%, Renan, 35%, Caiado, 32%, e Zema e Cury, 30% cada. A rejeição é múltipla, portanto os porcentuais não somam 100%.

O trabalho de Lula é desaprovado por 56% dos entrevistados no Rio de Janeiro e aprovado por 42%; 2% não sabem ou não responderam. Na avaliação qualitativa, 29% classificam o governo como ótimo ou bom, 26% como regular e 44% como ruim ou péssimo.

Senado

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Na disputa pelas duas vagas ao Senado, considerando a consolidação do primeiro e do segundo votos e a redução dos resultados para uma base de 100%, Benedita da Silva (PT) e Carlos Jordy (PL) aparecem com 15% cada. Marcelo Crivella (Republicanos) tem 13%, Pedro Paulo (PSD), 12%, Carlos Portinho (PL), 10%, e Monica Benicio (PSOL), 9%. Waguinho (Republicanos) registra 5%, Marcos Dias (Podemos), 3%, e Helio Secco (Missão), 2%.

No primeiro voto, Benedita lidera com 19%, seguida por Jordy e Crivella, com 15% cada, Pedro Paulo, com 11%, e Portinho, com 10%. No segundo voto, Jordy tem 16%, Pedro Paulo, 14%, e Benedita, Crivella e Portinho aparecem com 10% cada.

Os levantamentos ouviram 2.000 eleitores do Estado do Rio de Janeiro entre os dias 9 e 12 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa estadual está registrada sob o número RJ-03902/2026 e a presidencial, sob BR-09111/2026.

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ELEIÇÕES 2026/RJ/PESQUISA/REAL TIME BIG DATA
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