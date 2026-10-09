Paes reconhece fim da disputa pelo governo do Rio depois de reveses no TSE e no STF

Em nota publicada nas redes sociais na noite desta quinta-feira, 8, o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) reconheceu a derrota nas eleições para o governo fluminense. "A eleição termina", escreve o político. Na publicação, ele critica a decisão da Justiça Eleitoral pela anulação de votos de Anthony Garotinho (Republicanos), motivo para a não realização do segundo turno. "Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade dos eleitores. E decisão judicial a gente respeita. É assim que funciona", anunciou.

O político afirma ainda que ele e seu partido continuarão vigilantes, acompanhando e cobrando o governo eleito diante da crise de segurança pública vivida no Estado. Ele também critica a nova gestão, declarando que ela "representa a continuidade do grupo político que está no poder há oito anos".

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Paes disputava o governo fluminense e no primeiro turno obteve 42,76% dos votos, ficando atrás do candidato do PL, Douglas Ruas, com 49,27%. Além deles, disputou também Anthony Garotinho (Republicanos), que recebeu 3,17%.

Com o resultado do primeiro turno, Paes e Ruas iriam para o segundo turno. Entretanto, decisões relacionadas à candidatura de Garotinho mudaram o cenário do pleito.

Garotinho concorria com a candidatura sub judice e ainda podia pedir recurso para reavaliar o indeferimento determinado pela Justiça Eleitoral. Depois do primeiro turno, no entanto, ele desistiu de pedir o recurso, o que abriria caminho para a eleição de Ruas. Nesta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral negou definitivamente o registro de candidatura do político e anulou os votos que ele conquistou. Paes recorreu ao STF, mas o ministro Cristiano Zanin negou o pedido de suspensão da decisão do TSE.

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Com a decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) irá fazer a retotalização dos votos para governador, no próximo sábado, 10, o que dará vitória oficial ao candidato do PL.