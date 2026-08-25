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Paes lidera disputa pelo governo com 37%; Douglas Ruas tem 14%, aponta pesquisa Quaest

Escrito por Maria Magnabosco, especial para a <b>Broadcast</b>, e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) lidera a disputa pelo governo do Estado com 37% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25. Douglas Ruas (PL) aparece em segundo lugar, com 14%, seguido pelo ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), com 7%.

William Siri tem 3%, enquanto Coronel Busnello, Cyro Garcia e Juliete registram 1% cada. Luan Monteiro e André Marinho aparecem com 0%. Os indecisos somam 20%, enquanto 16% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

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Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Paes tem 16%, Douglas Ruas, 7%, e Garotinho e William Siri, 1% cada. Outros nomes somam 1%. Coronel Busnello, André Marinho, Cyro Garcia, Juliete e Luan Monteiro registram 0%. Os indecisos chegam a 69%, enquanto 5% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.

Para 58% dos entrevistados, a escolha do candidato ao governo é definitiva. Outros 42% afirmam que ainda podem mudar o voto até as eleições.

A pesquisa Quaest foi contratada pela Globo e ouviu 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-08748/2026.

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Segundo turno

A Quaest também simulou dois cenários de segundo turno. Em uma disputa entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, o candidato do PSD tem 50% das intenções de voto, ante 20% do candidato do PL. Os indecisos somam 12%, enquanto 18% dizem que votariam em branco ou nulo ou em nenhum dos candidatos.

Contra Anthony Garotinho, Paes aparece com 53% das intenções de voto, ante 12% do candidato do Republicanos. Nesse cenário, 11% estão indecisos e 24% dizem que votariam em branco ou nulo ou em nenhum dos candidatos.

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Rejeição

Anthony Garotinho tem o maior índice de rejeição entre os três candidatos testados pela Quaest. O ex-governador é rejeitado por 68% dos entrevistados, enquanto 17% dizem que o conhecem e votariam nele e 15% afirmam não conhecê-lo.

Eduardo Paes é rejeitado por 41% dos entrevistados. Outros 52% afirmam que conhecem o ex-prefeito e votariam nele, enquanto 7% dizem não conhecê-lo.

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Douglas Ruas tem rejeição de 21%. Outros 20% afirmam que conhecem o candidato e votariam nele, enquanto 59% dizem não conhecê-lo.

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ELEIÇÕES 2026/RJ/PESQUISA/QUAEST
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