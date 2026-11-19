A coligação do ex-prefeito do Rio de Janeiro e candidato ao governo do Estado Eduardo Paes (PSD) solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o julgamento sobre o recurso do segundo turno do Rio seja marcado com "a maior brevidade possível". O pedido foi apresentado na terça-feira, 17, com o documento com as alegações finais do processo.

No documento, a defesa argumenta que os votos conquistados pelo ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) - anulados, depois do pleito, pelo indeferimento de sua candidatura - não devem corresponder aos votos "nulos" previstos no diploma constitucional.

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Ainda segundo as alegações, os votos nulos e brancos, excluídos no cálculo das porcentagens, são manifestações do eleitor que não quer destinar seu voto a nenhum dos representantes por decisão, protesto ou erro.

No entanto, alega a defesa de Paes, não foi isso que ocorreu no Rio. "O eleitor destinou o voto a alguém, e, se depois esse voto perde eficácia, a perda decorre de vício do candidato, não de escolha do eleitor", concluiu.

O pedido solicita que seja votado no sentido de acolher os embargos de declaração e determinar a realização do segundo turno, caso seja reconhecido que os votos de Garotinho não devem ser considerados "nulos" no sentido tradicional.

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Entenda o caso das eleições para governador no Rio

A disputa do governo do Rio terminou com a vitória de Douglas Ruas dias depois do primeiro turno das eleições. O resultado se deu após o TSE indeferir a candidatura de Garotinho, terceiro colocado na corrida. Antes da decisão do TSE, Ruas e Paes iam para o segundo turno.

Com a anulação dos 270 mil votos de Garotinho, houve retotalização dos votos e a suspensão do segundo turno. Douglas Ruas foi eleito, então, com 50,88% dos votos, contra 44,16% de Paes.

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Paes e sua coligação "Juntos para Mudar Coragem para Reconstruir" têm defendido a realização de um segundo turno para o governo do Rio de Janeiro e protocolaram um recurso no TSE para que o resultado do primeiro turno seja mantido e, consequentemente, haja o segundo turno no Estado.

Além disso, o PSD também entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a anulação dos votos de Garotinho pelo TSE, o que gerou o resultado da eleição.

No último dia 12, o ministro do STF, Cristiano Zanin, negou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) protocolada pelo partido por considerar que ela foi utilizada como substituta de recurso.

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Segundo a decisão do magistrado, o PSD utilizou equivocadamente a ação antes de esgotar todos os recursos na Justiça Eleitoral.