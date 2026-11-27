O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, será mantido no cargo no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Filiado ao PT, Padilha assumiu a pasta em março do ano passado, substituindo Nísia Trindade, eleita agora deputada federal.

Homem da confiança de Lula, o ministro comandava antes a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), que faz a articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso. Em 2024, ele chegou a ser chamado de "desafeto" e "incompetente" pelo então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), hoje senador eleito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Deputado federal licenciado, Padilha integrou a Juventude do PT, no fim dos anos 80. Ele também já havia sido ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff e chefe da SRI, de 2009 a 2010, no segundo mandato de Lula. Quando Fernando Haddad era prefeito de São Paulo, Padilha foi secretário de Relações Governamentais e, depois, da Saúde.

No Ministério da Educação (MEC), Lula avalia a possibilidade manter Leonardo Barchini, apesar da pressão do PT pela pasta, que, a exemplo da Saúde, tem um orçamento bilionário.

Barchini era secretário executivo de Camilo Santana - ex-titular da Educação -, escolhido agora por Lula para comandar a Casa Civil. Ele também foi chefe de gabinete quando Fernando Haddad era ministro da Educação.