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Padilha não descarta que oposição questione resultado eleitoral

Escrito por Daniel Tozzi e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que não se pode descartar um cenário em que haja questionamentos por parte da oposição sobre os resultados eleitorais deste domingo, 25.

"Com esses caras tem que estar preparado para tudo", disse ele, no hotel em que Lula acompanhou a apuração. Padilha pontuou, porém, que a sociedade e a imprensa estão mais preparados para lidar com possíveis tentativas de golpe.

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Ele também atribuiu a virada do presidente Lula ao maior conhecimento que a população teve com relação a Flávio Bolsonaro e à intensa mobilização dos apoiadores de Lula.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/2º TURNO/LULA/ELEITO/PADILHA
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