Pacheco: 'Vamos negociar reforma tributária com governo federal, Haddad e Câmara'

Sofia Aguiar, Débora Álvares e Eduardo Gayer (via Agência Estado)

O presidente reeleito do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), classificou como matérias "primordiais" e "imprescindíveis" a reforma tributária e o arcabouço fiscal. Para isso, ele destacou a importância da participação do Executivo ao pautar a proposta tributária.

"Muito importante que o Executivo participe. A reforma tributária sem participação do Executivo não sai", declarou. Segundo ele, não adianta o Senado impor uma agenda se o Executivo não a avalia como adequada.

"Vamos negociar com governo federal, com Fernando Haddad e sua equipe, juntamente com Câmara, e vamos estabelecer uma agenda, um modelo", disse. "Vamos ter toda a boa vontade de evoluir com a reforma tributária." O senador também falou da importância da participação de governadores no debate.

Ao final da coletiva de imprensa após a vitória, Pacheco parabenizou o presidente reeleito da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o desejou boa sorte no mandato.