Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Pacheco fala em 'fechamento de ciclo' na política e descarta disputa ao governo de MG

Escrito por Pedro Augusto Figueiredo e Juliano Galisi (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 15:04:00 Editado em 29.05.2026, 15:12:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) afirmou nesta sexta-feira, 29, que pretende deixar a política ao fim deste ano, quando termina seu mandato no Senado. O ex-presidente da Casa descartou disputar o governo de Minas Gerais e também negou que pleiteia uma indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Há o fechamento do ciclo na política que eu decidi fazer com o sentimento de dever cumprido", disse Pacheco em entrevista após participar do seminário Lide Inovação e Tecnologia, em São Paulo. O senador afirmou que tem "desapego ao poder" e já vinha "programando" sua retirada da política.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Pacheco retirou-se da disputa ao governo mineiro, mas não declarou apoio direto a nenhum outro candidato. O senador avaliou o empresário Josué Gomes como "um bom nome", mas afirmou que a escolha da candidatura deve ser realizada em "um momento oportuno".

Após o recuo de Pacheco, o grupo ligado ao governo federal ainda avalia um novo nome para a disputa ao governo de Minas Gerais, palanque estratégico para a disputa presidencial. Além de Josué, são cotados Marília Campos (PT), ex-prefeita de Contagem, e Gabriel Azevedo (MDB), ex-vereador de Belo Horizonte.

Josué é filho de José Alencar, que foi vice-presidente nos dois primeiros mandatos de Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pacheco negou ter articulado a rejeição do nome indicado ao Supremo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o advogado-geral da União, Jorge Messias, que acabou rejeitado pelo Senado. O senador afirmou que, de sua parte, "sempre aceitou a escolha do presidente da República" e descreveu-se como um "personagem involuntário" do caso.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Pacheco Política retirada
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV