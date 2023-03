Pacheco elogia TSE e Alexandre de Moraes ao receber homenagem

Lavínia Kaucz e Sofia Aguiar (via Agência Estado)

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou na noite desta terça-feira, 7, na cerimônia em que recebeu a comenda da Ordem do Mérito do Tribunal Superior Eleitoral Assis Brasil, que o TSE teve "papel decisivo na manutenção dos valores democráticos de nosso País" e que as tentativas de desacreditar o resultado das eleições foram "infrutíferas".

"Acompanhei de perto a atuação do presidente do TSE, o eminente ministro Alexandre de Moraes, e sou testemunha de que Vossa Excelência conduziu o pleito eleitoral absolutamente comprometido com a Constituição Federal e com a legislação pátria", disse Pacheco em seu discurso. Moraes foi o responsável por entregar a comenda a Pacheco. A homenagem foi aprovada por unanimidade pela Corte eleitoral no ano passado.

O senador afirmou que o Brasil passou por graves "turbulências políticas" mas destacou a confiança nas urnas eletrônicas e a "maturidade institucional" da sociedade brasileira como fatores indispensáveis para a preservação da democracia.

O senador ainda ressaltou as urnas eletrônicas como motivo de orgulho nacional. "As eleições existem para assegurar a legitimidade do poder político, pois os resultados das urnas são a resposta da vontade popular. Legitimidade que deve ser reconhecida assim que proclamado o resultado da eleição", afirmou.

No evento, estão presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente da Câmara, Arthur Lira, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e outras autoridades como ministros e senadores.