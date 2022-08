Pacheco: Cabe à Justiça Eleitoral responder aos questionamentos sobre urnas

Francisco Carlos de Assis, Giordanna Neves e Débora Álvares (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), disse nesta sexta-feira, 19, que a Justiça Eleitoral é que deve responder aos questionamentos ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas. Pacheco concedeu rápida entrevista aos jornalistas após ter participado do painel "O Equilíbrio dos Poderes", organizado pelo grupo empresarial Esfera Brasil.

continua após publicidade .

Ao ser questionado sobre se não via uma saia justa no fato de os questionamentos estarem vindos de, ninguém mais, ninguém menos, que o presidente da República, Pacheco disse não enxergar essa situação porque não é só o presidente, mas, sim, uma parcela da sociedade. "Não sei se é uma saia justa porque a contestação não é só da parte do presidente, mas também de uma parcela do povo. Mas cabe à Justiça Eleitoral responder a isso", reafirmou.