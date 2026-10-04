Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Operação eleitoral apreende R$ 357 mil e mira crime organizado e milícias

Escrito por João Caires e Franco Dantas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, disse neste domingo, 4, que a corporação realiza uma operação nacional voltada à segurança das eleições, com foco tanto na proteção do processo eleitoral quanto na prevenção de interferência do crime organizado e de milícias na disputa.

"Temos um processo em curso com algumas ocorrências, mas nada que esteja perturbando o processo eleitoral e a votação. Só no dia de hoje, por exemplo, fizemos uma operação em Roraima com apreensão de mais de R$ 300 mil em dinheiro; só hoje já foram mais de R$ 357 mil que a PF apreendeu em dinheiro vivo e aquilo tudo nos indica a vinculação com o processo eleitoral", afirmou há pouco em entrevista coletiva, em Brasília (DF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo Rodrigues, até o momento, as ocorrências registradas não comprometeram o andamento da votação. O diretor-geral destacou que a PF mantém atenção especial para impedir a infiltração de organizações criminosas no processo eleitoral. "Temos cautela para que o crime organizado e as milícias não se infiltrem no processo eleitoral de alguma maneira", afirmou.

Ele afirmou que, em 2026, a PF instaurou 1.292 inquéritos policiais e conduz atualmente mais de 2.200 investigações relacionadas a crimes eleitorais.

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio Fernando Oliveira, também participou da entrevista à imprensa e afirmou que a PRF trabalha para garantir a fluidez das vias de acesso aos colégios eleitorais pelo Brasil. "A PRF tem muita atenção na execução dessa operação para garantir a fluidez do trânsito e segurança para os eleitores", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apreensão eleições 2026 operação PF
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV