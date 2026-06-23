Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Operação Despensa Vazia mira fraudes em compra de alimentos no Ceará

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 20:31:00 Editado em 23.06.2026, 20:42:34
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Federal (PF) deflagrou operação que investiga fraudes em licitações e desvios de recursos públicos federais destinados a compra de alimentos. Foram cumpridos nesta terça-feira, 23, sete mandados de busca e apreensão em três municípios do Ceará: Fortim, Aracati e Beberibe.

Servidores públicos e empresários estão entre os investigados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O objetivo das buscas era apreender documentos e mídias para alimentar a investigação em curso. Com o material, a PF espera descobrir qual a participação de cada um dos investigados e para onde foram as verbas, inclusive, identificando possíveis desvios.

Em nota, a polícia afirmou que as investigações tiveram início ainda em 2025. Os agentes detectaram indícios de que a empresa investigada não teria estrutura logística para cumprir com os fornecimentos firmados nos contratos. Além disso, a corporação apresentou movimentações financeiras "atípicas".

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, fraude em licitações e lavagem de dinheiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PF, que batizou a ação de Operação Despensa Vazia, contou com a colaboração da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Ministério Público Federal (MPF). Os mandados foram autorizados pela 16ª Vara da Justiça Federal.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ALIMENTOS CE COMPRA Fraudes Operação Despensa Vazia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV