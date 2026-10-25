Omar Aziz vence a disputa pelo governo do Estado no Amazonas

O senador Omar Aziz (PSD) registrou maioria nas urnas e agora assume como governador do Amazonas a partir do dia 6 de janeiro de 2027. O candidato do Partido Social Democrático no Estado já havia ficado à frente na votação de primeiro turno e agora deixa sua vaga no Senado Federal para assumir o executivo do Amazonas.

Com 85,84% da apuração, Omar Aziz e sua vice, Alessandra Campelo (PSD), garantiram matematicamente seus mandatos com 59,96% dos votos válidos. Professora Maria do Carmo (PL) recebeu 40,04% dos votos.

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Do Senado para o Executivo

Com a vitória para o governo, Omar Aziz deixa seu cargo de senador pelo Amazonas, que era válido até 2031, e a vaga passa para sua primeira suplente, Cheila Moreira (PT), ampliando a presença do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal.

Omar Aziz (Omar José Abdel Aziz) nasceu em 1958 (68 anos) na cidade de Garça, no interior de São Paulo, e é formado em engenharia civil. Ocupou seu primeiro posto político como vereador de Manaus, capital do Estado, em dois mandatos, 1989 e 1992, chegando a presidir a Câmara Municipal.

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Em 1994, foi eleito o deputado estadual mais votado do Amazonas e depois voltou a Manaus, onde se elegeu como vice-prefeito em dois mandatos, 1996 e 2000, acumulando a função de Secretário Municipal de Obras.

Aziz foi eleito como vice-governador em 2002 e reeleito em 2006, na chapa com Eduardo Braga (MDB). Assumiu o Executivo estadual em 2010 e foi reeleito para o cargo no primeiro turno do mesmo ano com 64% dos votos.

No Senado Federal, conseguiu sua primeira eleição em 2014, após renunciar ao governo do Estado, e foi reeleito em 2022, com um mandato que se estenderia até 2031. Notabilizou-se como presidente da CPI da Pandemia, durante o governo de Jair Bolsonaro, tornando-se forte adversário do, à época, presidente. Em 2026, foi relator no Senado do projeto que acabou com a escala 6x1.

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Sua vice também assume cadeira no Executivo pela primeira vez. Alessandra Campelo (PSD) vem de três mandatos consecutivos como deputada estadual: 2014, 2018 e 2022. Alessandra nasceu em 1974 (52 anos) na cidade de Manaus.

Eleição confirma primeiro turno

Já na primeira votação para governador do Amazonas, Omar Aziz ficou à frente de sua adversária, com 40,63% dos votos, um total de 841.846 eleitores. Professora Maria do Carmo havia sido escolhida por 507.335 amazonenses, o que representou 24,49% dos votos válidos.

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O agora eleito governador conquistou a vitória com o alinhamento político de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além do apoio da sua coligação, Força Amazonas, formada pelos partidos: Partido Social Democrático (PSD), Republicanos, Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e a Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV.